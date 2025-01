Non, ceci n'est pas un Range Rover

Le Land Rover Range Rover doit-il prendre ce nouveau venu comme une menace réelle ? Au premier abord, la cible du nouveau Lynk & Co 900 semble toute trouvée tant les lignes sont proches. Comme le Range Rover, le Chinois soigne ses détails avec une carrosserie qui semble lisse comme un galet. Toutefois, la partie avant lui est propre, tout comme l’arrière via un bandeau lumineux.

Côté dimensions, il ne fait pas dans la demi-mesure en étant très proche du Range Rover (encore une fois), mais dans sa version à empattement long. Le Lynk & Co mesure ainsi 5,24 m de long, 2 m de large, 1,81 m de haut et l’empattement s’établit à 3,16 m ! De telles valeurs lui permettent d’embarquer six passagers dans d’excellentes conditions, et le coffre ne devrait pas être sacrifié pour autant.

Ecran total

Le conducteur et son passager profitent de places de choix, à condition d’aimer les écrans. D’une taille de 30 pouces et de technologie 6K, la grande dalle numérique en impose, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec un tel équipement, le petit affichage derrière le volant se justifie. Ceux du deuxième rang ont également droit à un grand écran.

Sous le capot, la marque chinoise n’a pas non plus fait les choses à moitié. Le groupe motopropulseur hybride rechargeable atteint une puissance maximale de 857 ch via un bloc thermique 2.0 et trois électromoteurs. La barre des 100 km/h est alors franchie en seulement quatre secondes.

À ce jour, Lynk & Co commercialise deux modèles en France, les 01 et 02. Pour le moment, la marque ne prévoit pas de commercialiser le 900 en Europe.