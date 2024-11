Le Lynk & Co 01 hybride rechargeable restylé est moins cher qu'auparavant, mais...

Lynk & Co 01, vous connaissez ? Pas si sûr puisque ce SUV chinois, cousin du Volvo XC40, est pour le moins discret en France. Ses ventes se sont effondrées cette année avec seulement 847 exemplaires vendus entre janvier et septembre.

La marque n’a d’autre choix que d’inverser la tendance. Pour tenter d’y parvenir, elle a revu son 01 avec des optiques avant et des jantes redessinées, ainsi qu’un système d’infodivertissement plus performant associé à un écran tactile haute définition de 15,4 pouces. Les améliorations semblent donc limitées pour un modèle apparu en Chine en 2017.

Toutefois, sous le capot, se cache une nouvelle chaîne de traction hybride rechargeable composée d’un moteur thermique trois cylindres 1,5 l et d’un électromoteur pour une puissance cumulée de 276 ch et 535 Nm de couple. L’autonomie annoncée sans brûler une goutte de carburant s’élève à 75 km. La gamme se compose de deux finitions, Core et More, avec une dotation en équipement complète.

Pas beaucoup moins cher qu’un Peugeot 3008

Avant son restylage, le Lynk & Co 01 était facturée 44 500 €, un tarif peu concurrentiel. Son prix d’entrée de gamme est désormais plus agressif avec 41 495 €, et le niveau More s'affiche à 45 495 €. Seulement, cela ne suffira certainement pas à se démarquer de la concurrence.

À titre d’exemple, un Peugeot 3008 Plug-in Hybrid est facturé 43 490 €. Certes, il est moins puissant avec ses 195 ch (ce qui reste objectivement suffisant), mais surtout va plus loin en électrique avec 87 km homologués. Le Peugeot profite d’une réelle image de marque et d’un réseau étendu lorsque le chinois est inconnu du grand public et doit se contenter à ce jour de 30 points de vente… à l’échelle européenne.