Alain Prost a commencé le kart à 14 ans (il ne sera volant Elf qu'à 20 ans), Ayrton Senna à 13 ans. Mickaël Schumacher, plus tôt encore : il gagnera sa première course à 5 ans.

Maël Le Marchand, lui, a commencé à faire du kart à 7 ans. Son père intéressé par la course automobile lui en offre un à Noël. La passion l'emporte, il commence en compétition dès l'année suivante. Des apprentis pilotes qui ont commencé jeune à faire du kart, il y en a une flopée, mais ils sont moins nombreux à avoir gagné des courses. Or, Maël va tout de suite monter sur les podiums.

dailymotion Maël Le Marchand, 12 ans : "Un seul objectif : devenir champion du monde de F1 "

Un palmarès étonnant à 12 ans

Dès 2020, à 8 ans, il devient champion de France en Endurance. En 2021, il finit 5e du championnat de France junior FFSA en karting et est qualifié pour la finale Mondiale à .... 9 ans. En 2022, il est à la troisième place du championnat de France. En 2023 et 2024, il remporte le championnat, et participe aux championnats d'Europe et du Monde. Fin 2025, il pilotera sa première monoplace en Formule 4.

Outre ses victoires, et c'est ce qui est étonnant dans sa trajectoire, c'est qu'il est bien sûr beaucoup plus jeune que ceux qu'il affronte. Ses podiums mettent en évidence sa différence de taille et le rendent émouvant.

Maël a pu en faire l'expérience pendant le Mondial de l'Auto. En effet, alors qu'il voulait s'amuser sur l'animation piste de karting proposée aux visiteurs (la rédaction a d'ailleurs testé cette piste de karting), on ne lui a proposé que les karts pour enfants !

En revanche, la Fédération Française de Sport Automobile le prend au sérieux, l'a pris sous son aile en l'intégrant à la FFSA Academy et à l'équipe de France. Au total, Maël semble bien parti pour devenir pilote. Vaincre au plus haut niveau est bien sûr plus aléatoire, et quand dans cet article, nous rappelons qu'il s'est fixé comme objectif d'être champion du Monde de F1, nous voulons juste lui porte chance, sans lui mettre la pression. Sur ce plan, il a déjà des coachs qui l'aident à gérer ce stress.

Nous avons eu la chance à Caradisiac de le croiser sur le Mondial de Paris. Nous avons tous été stupéfaits par sa gentillesse, son professionnalisme et son assurance, ce qui nous a conduits à publier le premier article d'un média généraliste sur lui et la première interview vidéo. Nous sommes certains que nous regarderons tout cela avec une certaine émotion dans quelques années. Bonne route Maël. De notre côté, à Caradisiac, nous te donnons juste un conseil sous forme de clin d'œil : gagne des courses, mais attention à ne pas rouler trop vite...