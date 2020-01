Mais oui, les Français aiment encore l’automobile ! (sondage)

A force d’entendre des choses négatives concernant l’automobile, on finirait par croire celle-ci « finie », sacrifiée sur l’autel de la bien-pensance et de la morale écologique. Ainsi, les jeunes n’auraient plus envie de passer leur permis tandis que leurs aînés seraient désorientés par l’autonomisation et l’électrification de leurs chères autos.

Pourtant, les chiffres sont formels : les Français plébiscitent encore l’automobile (comment s'en passer de toute façon?), comme en attestent notamment les statistiques du marché tricolore. Quelques 2,2 millions de voitures particulières neuves ont été immatriculées l’an dernier, chiffre en hausse de 1,9 %, tandis que 5,8 millions de modèles d’occasion changeaient de main, établissant au passage un record historique.

C’est dans ce contexte que les organisateurs du Festival Automobile International publient ce jeudi matin un sondage sur la perception de l’automobile par les Français de tous âges et de tous horizons.

Et là, surprise (ou non) : l’automobile suscite encore l’intérêt puisque seuls 6% des Français se disent indifférents à la voiture. Mieux : sur les 6 mots les plus couramment associés par les Français à l’automobile, 5 ont une connotation positive.

En effet, si la notion de « dépenses » récolte plus de 50% des réponses, il en va de même pour celle de praticité ou de liberté, juste devant de la rapidité (43%), le confort (42%) et le plaisir (33%). Derrière, on trouve la pollution (28%), le danger (22%) et les embouteillages (20%).

Le design, valeur en hausse

L’automobile séduit donc encore, au-delà de ses aspects pratiques. 84% la considèrent avant tout comme un moyen de transport, mais 63% pensent qu’elle facilite le lien avec autrui et 49% qu’elle est un reflet de sa personnalité. Et si 62% des Français considèrent la voiture comme attachante, ce chiffre grimpe à 77% chez ce sont les 18-25 ans !

Et si l’on considère l’objet en tant que tel, il apparaît que 8 français sur 10 considèrent que les constructeurs soignant davantage le design que par le passé. D’autre part, si les Français considèrent l’Allemagne comme pays produisant les plus belles voitures (75% de citations), la France arrive juste derrière (74%) et l’Italie complète le podium (47%).

*Etude Elabe menée du 3 au 6 décembre 2019 auprès d’un échantillon de 1006 personnes représentatif de la population française.