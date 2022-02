Mais qui achète encore sa voiture?

Le bon vieux crédit auto est-il cuit? Pas encore tout à fait, mais on ne peut pas dire que la formule ait véritablement le vent en poupe.

Les formules de location avec option d'achat et de location longue durée, qui permettent de disposer d’une voiture neuve pendant une durée donnée et un certain kilométrage, ont représenté 47 % des financements de voitures neuves pour les particuliers en 2021, valeur plus que doublée par rapport à 2015 (21%) et plus que quadruplée par rapport à 2012 (11%).

Et la tendance est allée en s’accentuant en janvier : « Les modes d’achat évoluent également puisque plus d’un particulier sur deux (50,3 %) opte désormais pour une formule de location (LLD ou LOA)au lieu d’un achat traditionnel au comptant ou à crédit », précise le cabinet AAA Data dans son dernier communiqué.

Il faut dire que les constructeurs s’y entendent pour mettre ces formules en valeur dans leur communication, avec des offres aux mensualités toujours plus alléchantes, qui parviennent à masquer des coûts finaux parfois très élevés.

C’est aussi dans ce contexte que la Société Générale s’est allégée début janvier de quelques 4,9 milliards d’euros pour acquérir le groupe néerlandais Lease Plan, que la banque va arrimer à sa filiale ALD afin de créer un leader mondial du leasing, avec 3,5 millions de véhicules à travers le monde.

Si les flottes d’entreprise sont les premières concernées par l’opération, la banque ne cache pas ses ambitions sur le marché des particuliers, où l’entité serait parfaitement placée pour « accompagner l’évolution des usages de la propriété vers l’usage », selon ses propres termes, et ce sur fond d’électrification croissante du parc.

Phénomène intéressant, la Location avec Option d’achat (LOA) se développe aussi sur le marché de l’occasion, avec une hausse des montants financés qui a atteint 57,1% entre janvier et octobre 2021 (source: Association Françase des Sociétés Financières), pour atteindre un volume de 1, 066 milliard d’euros. C’est certes moins que les 6,5 milliards consacrés sur la période à la LOA pour des voitures neuves, mais ce chiffre traduit une hausse de 8,5% seulement.