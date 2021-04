Marché français: quand nécessité fait LOA

En réponse à

"Peut-être à tort, il faudrait que je calcule quand j'aurai le temps."

C'est simple, pour avoir la réponse :

Coût du crédit < rente liée au cash disponible investi = emprunter est une bonne chose

Coût du crédit > rente liée au cash disponible investi = mauvais deal d'emprunter

Par exemple si tu achètes cash une voiture à 50 k euros et que le crédit te coûte 500 euros par an et que investir 50k euros aurait pu te rapporter 5% (taxes/impôts déduit) par an : soit 2500 euros par an. Il est donc judicieux d'emprunter.

Il y a aussi la capacité d'emprunt à prendre en compte : acheter cash permet de ne pas impacter sa capacité d'emprunt, donc parfois même si financièrement il est moins judicieux d'acheter cash un véhicule, c'est utile pour pouvoir emprunter pour d'autre projet (immobilier par exemple) pour ne pas impacter sa capacité d'emprunt au préalable et pour avoir un apport plus conséquent.