Malus automobile 2021 : un barème bien plus sévère, jusqu'à 40 000 €

Les craintes étaient fondées. Si le gouvernement a pour l'instant mis de côté le malus selon le poids des véhicules, il va rendre le malus basé sur le CO2 bien plus sévère en 2021. On s'y attendait, car c'est devenu une habitude, mais le barème annoncé dans le projet de loi de finances 2021 donne un véritable coup de massue.

Une fois de plus, le seuil de déclenchement sera abaissé. Le gouvernement est toutefois resté raisonnable sur ce levier, puisqu'il va passer de 138 à 131 g/km (selon la nouvelle norme WLTP, qui a définitivement chassé la norme NEDC). Conséquence, selon les infos de nos confrères de Capital, les montants vont grimper bien plus rapidement. Par exemple, à 154 g/km de CO2, on sera à 1 074 € de malus en 2021 contre 450 € en 2020. À 170 g/km, on passera de 2 205 à 3 552 €. À 190 g/km, ce sera 10 488 € au lieu de 7 462 €.

Surtout, le gouvernement va fortement alourdir le malus sur les modèles les plus polluants. Le montant maximal avait déjà été relevé de 10 500 à 20 000 € cette année. En 2021, les sommes vont carrément grimper jusqu'à 40 000 € ! Et l'envolée des sommes sera fulgurante. En effet, le malus maximal est actuellement atteint à 213 g/km. À ce niveau, en 2021, la taxe sera de 26 247 €. Mais les 40 000 € seront atteints rapidement après, dès 226 g/km !

Et le gouvernement n'a pas hésité à voir loin en donnant aussi les premiers éléments du barème 2022, qui sera encore plus sévère avec un début à 123 g/km et une taxe maximale de 50 000 € !