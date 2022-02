Marché auto : les consommateurs pas prêts à payer plus cher leurs voitures

L’étude menée dans 25 pays entre septembre et novembre 2021 auprès de 26 000 personnes (dont 1 000 Français) à travers un questionnaire en ligne, et publiée ce jeudi par le cabinet Deloitte est claire : à part les Chinois, la majorité des consommateurs du monde entier n’est pas prête à dépenser plus de 400 € pour des voitures équipées d’équipements de sécurité, divertissement ou motorisations dernier cri.

Une large majorité des Américains, Allemands, Français, Japonais ou consommateurs d’Asie du Sud-Est refuserait ainsi de céder à la tentation d’un véhicule disposant des dernières technologies si le prix de celui-ci s’envole. Seuls les Chinois seraient enclins à augmenter la mise de façon significative.

Selon Guillaume Crunelle, du cabinet Deloitte : « Une majorité de la population attend que l'on maintienne le prix de vente tout en continuant à augmenter le niveau de technologie. »

Encore chères et pénalisées par des infrastructures encore naissantes, les voitures électriques séduisent également de façon différente les consommateurs du monde entier. Ainsi 23 % de Sud-Coréens envisagent comme prochain achat d’investir dans une électrique, comme 17 % des Chinois et 15 % des Allemands. Un intérêt qui baisse à seulement 7 % en France, et même 5 % aux États-Unis.

Parmi les principaux freins à la mobilité électrique, l’autonomie et le manque de bornes de recharge sont régulièrement cités.