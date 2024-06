Marché de l’occasion : mai confirme la tendance à la hausse

Alors que le marché du neuf vient d’enregistrer son premier revers depuis plus d’un an, son homologue de la voiture de seconde main continue à enchaîner les scores positifs. Ainsi, le mois de mai 2024 se clôture avec une progression de 2,9 % par rapport au même mois de 2023. Une donnée qui, comme toujours, cache nombre de disparités.

Ainsi, le nombre total de transactions enregistrées, 424 881 selon AAA Data, reste très en dessous de ceux de 2019 (483 000) et 2021 (472 000). Ne boudons toutefois pas notre plaisir : depuis le 1er janvier, plus de 2 240 000 véhicules ont changé de propriétaires en France, ce qui marque une hausse de 3,8 % en comparaison des 5 premiers mois de 2023.

Une fois n’est pas coutume, ce sont les labels tricolores qui tirent les marrons du feu. Que ce soit sur le seul mois de mai ou depuis le début de l’année, tous enregistrent une amélioration de leurs chiffres. Par ordre alphabétique (Citroën, DS Automobiles, Peugeot et Renault), on relève ainsi respectivement + 4,2 %, + 12,2 %, + 3,2 % et + 1,5 % en mai 2024 et + 3,4 %, + 6,5 %, + 3,9 % et + 2,9 % sur les 5 premiers mois de l’année. Relevons tout de même que, au vu de la progression relevée depuis le 1er janvier 2024, Citroën et Renault ont perdu des parts de marché.

Du côté des labels étrangers, Dacia continue, comme à son habitude, à augmenter ses volumes de transaction (+ 8 % en mai, + 11,2 % depuis le début de l’année) tandis que Toyota affiche des hausses records : + 13,7 % sur 1 mois, + 9,2 % sur 5 mois. Mais, sur la période janvier-mai, c’est Kia qui emporte la médaille d’or, avec des changements de propriétaires en hausse de 17,4 %.