Marché européen : l'électrique et l'hybride rechargeable dépassent le diesel

Nouvelle étape symbolique dans l'électrification du marché automobile. En août, selon les données du spécialiste Jato, les ventes de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables ont dépassé celles de véhicules diesel. Et ceci donc sans prendre en compte les modèles hybrides simples ! Les véhicules branchés ont représenté 21 % des immatriculations, contre 20 % pour le diesel.

Le marché du 100 % électrique est porté par l'arrivée des nouveaux modèles. Ainsi, parmi les 10 électriques les plus immatriculées sur le Vieux Continent le mois dernier, il y a la Volkswagen ID.4 (4 624 ventes), la Ford Mustang Mach-E (3 621) ou encore le Skoda Enyaq (3 541). Août a aussi été marqué par l'arrivée d'une première fournée de Tesla Model Y, dont 3 478 exemplaires ont enfin été livrés. Du côté de l'hybride rechargeable, le roi des ventes est le Ford Kuga (3 512 exemplaires).

Il faut toutefois noter que ce croisement des courbes intervient dans un contexte toujours particulier. Les ventes ont été au plus bas depuis 2014, avec seulement 713 714 immatriculations. Les livraisons sont fortement impactées par la pénurie de composants électroniques. De nombreuses usines européennes ont été à l'arrêt depuis le début de l'année. Et lorsque les marques reçoivent des semi-conducteurs, elles favorisent souvent la production des modèles hybrides et électriques, afin de respecter leur quota de CO2 imposé.

Toutefois, la reine des ventes est une voiture low-cost ! Comme en juillet, la Dacia Sandero a été l'auto la plus vendue en Europe ! Avec 14 961 exemplaires, elle tient à distance la Volkswagen Golf (13 664 ventes) et la Toyota Yaris (12 594). À noter que le Duster a été 4e, étant ainsi le premier SUV en août, juste devant le Volkswagen T-Roc. Jato souligne les bons débuts des Cupra Formentor et Renault Arkana, qui ont dépassé les 4 300 ventes en août.