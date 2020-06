Marché automobile européen : une baisse de 25 % envisagée

Il devrait se vendre en Europe cette année 9,6 millions de voitures neuves, selon l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). Cela représente une baisse de trois millions par rapport à l'an passé soit une chute vertigineuse de 25 %, très loin donc des prévisions initiales de janvier qui avaient envisagé une diminution des ventes de 2 %.

Ce chiffre très important n'a rien d'une surprise puisque les ventes s'étaient littéralement écroulées durant la période de confinement. Ainsi, si on analyse les données, on constate que le marché européen s'est contracté de 41,5 % entre les mois de janvier et mai. Néanmoins, la situation devrait s'améliorer petit à petit, avec la levée progressive dans tous les Etats membres des mesures de confinement qui ont entraîné la fermeture des concessions et par conséquent l'arrêt des ventes, d'où les estimations de -25 %.

En termes de volumes, l'ACEA estime que 2020 va représenter la plus mauvaise année depuis 2013, qui avait fait suite à six ans de baisses consécutives après la crise financière de 2008/2009. Pire, si on se base sur les variations de marché, cette situation constitue la plus forte baisse jamais enregistrée par le secteur automobile européen. Ce bilan très sombre pourrait toutefois être atténué par la mise en place par chaque pays de politiques incitatives à l'achat comme celles mises en place récemment par la France ou l'Allemagne. Toutefois, ces mesures sont loin d'être généralisées. Ainsi, en Italie, rien n'a été décidé pour l"instant. Devant cela, l'ACEA demande urgemment le soutien politique et économique nécessaire - tant au niveau de l'UE que des Etats membres - afin de limiter les dommages à la production et à l'emploi au cours des mois à venir. Au vu des annonces de suppression de postes déjà effectuées par certaines marques à l'image de BMW, Jaguar, McLaren ou Renault, des décisions gouvernementales rapides doivent être prises.