Marchés publics: les constructeurs français en pâle position

Citroën, Cupra, Dacia, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel, Seat, Skoda et Volkswagen. Ces constructeurs ont remporté les treize lots proposés par l’UGAP, la centrale d'achats publics, dans le cadre du renouvellement de son catalogue de véhicules particuliers. Citadines, compactes, berlines ou SUV, en tout trente-deux nouveaux modèles viennent enrichir l’offre client de l’Ugap...dont seulement 7 fabriqués par des constructeurs français.

Reste qu'avec ce renouvellement, les clients de l'organisme disposent désormais d’un large éventail de 68 modèles, tous types de carrosseries et de motorisations confondues. « Il s’agit certainement à ce jour de l’offre la plus complète du marché, et tout particulièrement en matière de véhicules à faibles émissions de CO2 », précise Olivier Rouget, chef de département marketing Véhicules à l’UGAP.



La nouvelle offre étoffée de l’Ugap se compose pour moitié de véhicules à faibles émissions. Parmi les trente-quatre modèles concernés, vingt-et-un sont 100 % électriques et treize sont hybrides rechargeables. Le reste de l’offre est composée de véhicules thermiques, mild hybrides et hybride non-rechargeables. Quant aux intentions d’achats de ses clients, l’Ugap précise qu’en « 2023, 40 % des ventes de véhicules particuliers à destination des institutions publiques, étaient à faibles émissions, parmi lesquelles 90 % étaient 100 % électriques. » Il faut dire que l’ensemble des clients de l’Ugap sont des acteurs publics : ministères et établissements publics, collectivités territoriales, secteur de la santé et divers associations et entreprises à mission de service public. Et comme tels, au regard de la loi LOM, ils doivent intégrer 50 % de ces nouveaux véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques et 30 % pour les collectivités territoriales. Concernant la répartition des véhicules, l’UGAP prévoit de réaliser « environ 60 % des ventes pour l’Etat (ministères et établissements publics), 30 % pour les collectivités territoriales et 10 % pour les autres acteurs publics. »

Le groupe VW très bien placé



Si on regarde du côté des constructeurs, trois groupes se partagent l’ensemble des lots attribués. Le groupe VW emporte largement cet appel d’offres avec vingt modèles retenus, dont douze pour la seule marque de Wolfsburg. Loin devant Renault et Stellantis, dont six modèles chacun ont été retenus. Doit-on y voir pour les constructeurs une bonne façon d’écouler leurs voitures ? Avec l’effondrement des ventes de voitures électriques neuves en Allemagne (- 29 % en mars 2024) dans une marché européen général pas au mieux de sa forme (- 2,8 % en mars 2024) les appels d’offre publics permettent de faire du volume, quitte à rogner sur les marges. Un principe de précaution donc en cas de retournement du marché général. Avec 6,67 milliards d’euros H.T. en 2023, dont 26 % pour la seule activité véhicules, l’activité de l’UGAP a de quoi titiller l’intérêt des marques autos.

Nouvelles offres véhicules particuliers de l’UGAP:

Petite citadine : Fiat 500e

Petites polyvalentes : Renault Clio ; Skoda Fabia, VW Polo

Compactes polyvalentes : Renault Mégane E-Tech ; Dacia Jogger ; Cupra Born ; Skoda Scala ; VW Golf ; VW Golf SW ; VW ID.3

Petit SUV : Citroën C3 Aircross ; Opel Crossland ; Opel Mokka ; Opel Mokka-e ; Seat Arona ; VW T-Cross ; VW T-Roc ; Skoda Kamiq

SUV polyvalent : Renault Scenic E-Tech ; Skoda Karoq ; VW Tiguan

Grand SUV : Renault Austral ; Renault Espace ; VW ID.4 ; VW ID.5

Berline : Peugeot 408 ; VW ID.7 ; VW ID.7 Tourer, VW Passat SW ; Skoda Superb ; Skoda Superb Combi