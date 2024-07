Maserati se met au bateau électrique avec le Tridente

La firme italienne Maserati publie sur la toile les images de son dernier véhicule proposé au catalogue. Contre toute attente, le constructeur lance un modèle flottant. Et non, ce n'est pas une insolite voiture amphibie. Il s'agit d'un bateau électrique chic et puissant respirant le luxe qui s'accordera parfaitement avec la GranCabrio Folgore.

Pour bien faire comprendre cela, la marque partage plusieurs clichés avec la présentation de ce runabout baptisé Maserati Tridente. Ce dernier reçoit un gigantesque trident sur le pont avant, une sellerie cuir au blanc du plus bel effet, des inscriptions Maserati sur la coque et un logo Tridente à proximité de la poupe.

600 chevaux et une vitesse maxi de 40 nœuds

Côté mécanique, le bateau Maserati Tridente dispose d'un moteur électrique fourni par Vita Power délivrant 600 chevaux. Une cavalerie moins élevée que les 829 chevaux en mode "boost" de la découvrable de prestige qui lui permet quand même d'atteindre une vitesse de 40 nœuds. Aucune information n'est donnée concernant l'autonomie. La fiche technique indique simplement la présence d'une batterie 252 kWh.

2,5 millions d'euros

Maserati commercialise le Tridente contre une coquette somme. Il faudra en effet signer un chèque de 2,5 millions d'euros pour acquérir un exemplaire. Un produit finalement bien plus exclusif que la Maserati Grancabrio Folgore vendue pour rappel 208 850 euros.