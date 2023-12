Mauvaise nouvelle pour l'indemnité carburant de 2024

Il y a quelques semaines, les parlementaires français promettaient d’inclure davantage de Français parmi ceux éligibles à « l’indemnité carburant », appelée l’année dernière « chèque carburant ». D’un montant de 100€, elle devait alors concerner environ 60% des travailleurs obligés de prendre quotidiennement leur auto pour aller travailler.

Hélas, les conditions viennent de changer. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est exprimé à ce sujet hier sur le plateau de BFM TV et il a posé un paramètre inédit pour autoriser l’obtention de cette indemnité carburant : une augmentation sensible des prix du carburant. Il se trouve que depuis quelques mois, le cours des carburants s’est légèrement replié chez nous même s’il reste à des niveaux élevés dans l’absolu (1,7€ en moyenne en cumulant celui du SP95 et du diesel).

« Au-dessus de 1,95€ »

Pour Bruno Le Maire, le seuil de déclenchement de cette indemnité carburant se situerait à 1,95€ du litre : « la dernière fois, nous avions mis en place le chèque carburant à ce niveau de prix. Ça me paraît être un seuil raisonnable », a-t-il précisé. Si la situation reste la même, il n’y a donc pour l’instant pas de quoi pousser le gouvernement à renouveler ce petit coup de pouce aux ménages les plus pauvres.