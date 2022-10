Mazda confirme l'arrivée du CX-80 à 7 places

Le Mazda CX-60 n'a pas grand chose à voir avec la légendaire MX-5. Alors que les modèles compacts de la marque japonaise font leur possible pour afficher un style dynamique et des prestations routières intéressantes, ce gros SUV hybride rechargeable ressemble à un gros 4x4 américain (il n'est pourtant pas commercialisé de l'autre côté de l'Atlantique) et affiche un comportement moyennement amusant.

Long de 4,74 mètres, il est déjà plus gros que l'Audi Q5 ou le Mercedes GLC mais comme pour ces derniers, son intérieur n'offre que cinq places. Voilà pourquoi le constructeur d'Hiroshima se prépare à lancer une version rallongée de son gros SUV familial, permettant d'ajouter deux sièges dans le coffre pour ceux qui ont besoin de parfois voyager à sept. Cette version longue du CX-60 s'appellera CX-80 et elle débutera sur le marché l'année prochaine.

Hybride rechargeable

Le CX-80 affichera un style identique au CX-60, avec une carrosserie simplement allongée au niveau de l'empattement. Il reprendra aussi les mêmes motorisations, avec le bloc hybride rechargeable de 327 chevaux du CX-60 mais aussi des moteurs micro-hybrides dans un second temps. Il sera inévitablement plus cher que le CX-60 démarrant actuellement à 54 650€.