Essai vidéo - Mazda CX-60 (2022) : des relents de premium

5. Mazda CX-60 (2022) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF SUV familial 1er Hybride rechargeable 327 ch À partir de 52 650 €

Mazda a toujours été un constructeur à part dans l’univers automobile. Le constructeur japonais qui possède dans sa gamme depuis de nombreuses années le mythique roadster MX-5 a toujours opté pour des choix techniques différents de la concurrence en recourant par exemple au moteur rotatif ou en n’en adoptant pas le downsizing. Si cette particularité s'inscrit dans l’ADN de la marque, il est toutefois impossible d’échapper aux réalités du marché. Ainsi, Mazda présente aujourd’hui son premier modèle hybride rechargeable à un moment où ce type de carburation représente près de 60 % des ventes du marché des SUV premium. Mazda semble donc arriver à point nommé et les premières commandes au nombre de 580 (soit un record pour Mazda) dont une majorité de professionnels, ce qui est aussi nouveau pour la firme nippone. Et justement, cette nouvelle motorisation qui prend place dans ce CX-60, le dernier SUV de la marque, qui est également le plus imposant de la gamme actuelle.

Esthétiquement, pas de doute ce CX-60 appartient bien à la famille Mazda et la filiation avec les autres SUV de la marque est assez évidente. Il n’en demeure pas moins que le dernier né de la marque basée à Hiroshima affiche une personnalité qui lui est propre et notamment au niveau de la face avant, occupée en grande partie par la large calandre, particulièrement massive. Elle se distingue par ses projecteurs particulièrement fins qui débordent dessus. Le reste est relativement traditionnel avec un dessin faisant la part belle aux courbes comme pour les autres SUV de Mazda.

À l’intérieur, les habitués de la marque ne seront pas dépaysés. Ainsi, le conducteur aura face à lui une instrumentation 100 % numérique de 12,3 pouces relayée par un affichage tête haute, une taille identique pour l’écran multimédia mais celui-ci n’est pas totalement tactile puisqu’il ne fonctionne qu’à l’arrêt. En roulant, il faudra utiliser la molette implantée sur la console centrale. La présentation est classique chez Mazda, mais particulièrement plaisante en raison d’un soin particulier apporté aux matériaux notamment sur le haut de gamme que nous avions lors de notre essai. Dénommé « Takumi », celui-ci se caractérise par une ambiance très claire avec notamment du bois d’érable sur la console centrale et les contre-portes, le cuir nappa pour la sellerie ou les inserts de tissu sur la planche de bord.

En matière de mensurations, comme on pouvait s’en douter, le CX-60 est un beau bébé puisqu’il mesure 4,75 m de long, 1,89 m de large et dispose d’un empattement de 2,87 m. Des mensurations généreuses qui lui permettent de revendiquer une habitabilité arrière suffisante pour transporter trois adultes d’autant plus que le tunnel de transmission est de taille réduite. Le volume de chargement est pour sa part très logeable avec 570 litres.