Mazda estime que les voitures électriques à grosses batteries ne sont pas durables

Mazda commercialise déjà un modèle 100% électrique depuis 2020, le SUV compact MX-30 dont les ventes restent confidentielles en Europe. Et pour cause : à cause de ses petites batteries d’une capacité brute limitée à 35,5 kW, il n’affiche qu’une autonomie de 200 kilomètres. Insuffisant pour envisager de vrais voyages à son volant, puisque cette autonomie réelle sera inévitablement inférieure aux 200 kilomètres sur l’autoroute aux limitations de vitesse légales.

Les hauts responsables de la marque assument totalement ce choix technique. Le patron de Mazda USA vient en effet de donner sa position sur le sujet aux journalistes américains de Green Car Reports : pour Jeffrey Guyton, les voitures électriques équipées de très grosses batteries n’ont « rien de durable ». Et la rapide amélioration du réseau de recharge rapide aux Etats-Unis (mais aussi dans le reste du monde) doit permettre à moyen terme de se passer de grosses batteries pour partir en voyage. « Même si les clients veulent actuellement des voitures électriques capables de rouler plus de 400 km sur une seule charge, ils n’auront bientôt plus besoin de cette taille de batterie », affirme-t-il.

Un nouveau MX-30 à prolongateur d’autonomie

Rappelons qu’en plus de son offre 100% électrique, Mazda propose désormais une version rechargeable à prolongateur d’autonomie équipée d’un petit moteur thermique rotatif, proposée au même prix que la variante 100% électrique. Mazda prépare aussi d’autres nouveautés électriques, mais on ignore si le constructeur japonais les équipera de plus grosses batteries pour s’adapter aux besoins des clients ou s’il restera fidèle à cette approche des petites batteries.