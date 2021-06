Mazda précise son avenir électrifié

Si Mazda aime se démarquer sur le plan technique, avec par exemple une préférence pour les moteurs à grosse cylindrée sans turbo, il ne peut échapper à l'électrification, inéluctable pour franchir le cap de normes et lois de plus en plus sévères.

Mais même sur cet aspect, Mazda se démarque. Le japonais ne compte pas se précipiter. Alors que plusieurs grands labels ont prévu d'être 100 % électrique en 2030, comme Fiat, Ford et Volvo, Mazda annonce que seulement un quart de ses produits seront 100 % électriques à la fin de la décennie !

La marque va toutefois grandement accélérer dans le domaine. À ce jour, elle propose un seul véhicule électrique, le SUV MX-30. Côté hybride, la marque se contente d'hybridation légère. Mais entre 2022 et 2025, le constructeur a prévu de lancer cinq hybrides et cinq hybrides rechargeables, avec une technologie fournie par Toyota. Il devrait y avoir dans le lot des variantes du futur CX-5.

À cela s'ajouteront trois modèles électriques. Tous ces modèles seront basés sur la même base modulaire, la "Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture". Pour la suite, Mazda annonce travailler au développement d'une base inédite dédiée aux 100 % électriques, compatible avec différentes tailles et silhouettes. Le premier lancement se fera en 2025.

Le constructeur souligne qu'il ne va pas abandonner les blocs thermiques, qui profitent donc d'une hybridation légère. La marque travaille aussi sur des projets de bio-carburants.