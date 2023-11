McDonald's se met à l'électrique

Avec plus de 1 500 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire, McDonald’s est présent quasiment partout en France.

Une omniprésence dont le géant américain de la restauration rapide compte profiter afin d’apporter un nouveau service à ses clients : la recharge rapide de leur véhicule électrique.

Pour cela, McDonald’s va déployer d’ici 2025, en collaboration avec Izivia, filiale du groupe EDF, un réseau de plus de 2 000 points de charge ultra-rapide de 150 kW sur plus de 700 parkings de ses restaurants. Un réseau qui sera cofinancé par Izivia et le fonds Siloé Infrastructures, géré par le Crédit Mutuel Impact.

Le temps de faire une pause-café ou déjeuner chez Ronald, il sera ainsi possible de laisser son véhicule en charge, pour un tarif annoncé comme « attractif » par le communiqué de presse annonçant le déploiement de ce réseau, avec un tarif estimé d’environ 35 centimes du kilowattheure (kWh), soit environ 5 à 6 € pour 100 kilomètres d’autonomie. Le paiement pourra par ailleurs se faire avec une carte bancaire, le Pass Izivia, le badge d’un autre opérateur, l’application Izivia ou un QR code.

La première station de recharge rapide a été inaugurée ce matin (mardi 21 novembre) à Noisy-le-Grand en région parisienne.