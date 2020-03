Mercedes apporte des nouveautés à sa commande vocale MBUX

Mercedes annonce que son système multimédia MBUX "desserre sa cravate". Comprenez par là qu'il se décoince un peu avec ces nouvelles possibilités et, surtout, le fait de pouvoir utiliser le tutoiement sur certaines de ces fonctionnalités dès le mois d'avril.

Et pour certains marchés, la familiarité avec le conducteur ira plus loin : "à partir d'avril, une nouvelle forme d'adresse sera progressivement introduite dans les nouveaux véhicules en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne, en Italie, au Brésil, en Pologne, à Taiwan et à Hong Kong. Dans ces pays, MBUX s'adressera bientôt au client sous la forme familière de la langue plutôt que dans l’adresse la plus formelle".

Deux nouveautés principales pour le MBUX : le fait de demander un bulletin météo spécifique dans toutes les langues (ou presque), y compris les données météo dans les stations de ski. Mercedes pense ici à ceux qui partent en vacances en station, même si, finalement, nous sortons de la saison hivernale. L'autre possibilité est de demander son horoscope personnel, le MBUX demandant la date de naissance ou le signe astrologique en retour.