Mercedes Classe V : nouvelle génération électrique et autonome !

Alors que le luxueux Mercedes Classe V vient d’être restylé, la prochaine génération de ce modèle de luxe se prépare. Pour le moment, seuls des mulets servant aux essais ont été photographiés, très camouflés ces prototypes ne dévoilent rien de ce que sera le prochain « van » de luxe de Mercedes. Cependant on connaît certaines de ses futures caractéristiques techniques.

En effet, Mercedes a communiqué au printemps 2023 sur la future plateforme qu’utiliseront les vans et les utilitaires de la prochaine génération. Cette nouvelle base technique qui se nomme « VAN.EA » sera électrique, modulaire et évolutive. Elle servira aux utilitaires de la marque, mais aussi aux vans de loisirs et aux véhicules haut de gamme de transport de passagers comme peut l’être le Mercedes Classe V. Elle est modulaire, car elle se compose de trois modules. À l’avant on trouve sur le premier module le moteur, la chaîne de traction et l’essieu, le deuxième module et central et permettra de modifier l’empattement du véhicule, en fonction du modèle qui va en être équipé et/ou de la capacité des batteries employées. Quant au troisième et dernier module, il accueille l’essieu arrière, mais aussi lorsque le modèle est à transmission intégrale, un deuxième moteur électrique chargé d’entraîner les roues arrière.

C’est cette plateforme qu’emploiera la nouvelle génération du Classe V (Type 449) qui pourrait disposer également de la conduite autonome, comme le niveau 3 que propose actuellement Mercedes sur sa Classe S et sur EQS SUV. On voit d’ailleurs sur le mulet d’essai du Classe V tout un tas de capteurs : radars à l'avant, dans les rétroviseurs et à l'arrière. Ce transporteur Mercedes Classe V qui ne sera pas disponible avant, au mieux, 2026 semble plus large et plus long que le modèle actuel. Un modèle actuel qui pourrait poursuivre sa carrière au-delà de 2026 si les ventes de véhicules n’étaient pas au niveau des attentes du constructeur à l’étoile.