Mercedes EQA (2021) : à partir de 44 900 €

C'est un concurrent sérieux au Tesla Model Y, qui arrivera normalement en 2022 en Europe via l'usine allemande (si les travaux avancent comme prévu) : le Mercedes EQA débarque à la commande dans le réseau français.

Comme prévu, Mercedes propose une seule et unique configuration au lancement : l'EQA 250, avec son moteur de 190 ch et la batterie de 66 kWh. Mercedes annonce 424 km d'autonomie, mais comme nous vous l'expliquions dans la présentation, celle-ci paraît étonnante au regard de la consommation moyenne affichée sur la fiche technique, qui donne une autonomie plus proche des 370 km. Affaire à suivre, en essai.

La gamme de l'EQA 250 est articulée autour de trois niveaux de finition : l'édition de lancement "Limited Edition", mais aussi les autres finitions classiques avec Progressive Line, Business Line et AMG Line.

Comme d'habitude, il sera possible de passer par la liste des options pour choisir une peinture, des jantes mais aussi les traditionnels "packs". Sur la finition haute AMG Line, notamment, ils sont au nombre de 3, le plus complet étant le pack "Premium Plus" à 5500 € avec

Toit ouvrant panoramique

Siège passager avant à réglages électriques avec fonction Mémoires

Système de sonorisation Surround Burmester

Pack stationnement avec caméras panoramiques

Pack Innovations MBUX

Prix Mercedes EQA