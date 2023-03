Mercedes Pay+ : quand votre auto se transforme en terminal de paiement

Depuis quelques mois, Mercedes a lancé la fonction Plug & Charge sur les versions hybrides rechargeables des Classe C, S et GLC. Le but est alors d’effectuer son « plein de Watts » sans s’identifier ou manipuler une quelconque application ou carte de recharge. Le paiement s’effectue directement via le service me connect.

La marque va maintenant plus loin avec le Mercedes Pay+. Ce système utilise l’authentification de Visa et la technologie Visa Cloud Token Framework pour permettre un paiement sécurisé depuis sa voiture. Pour le moment, seuls les utilisateurs allemands peuvent payer différents services numériques dans Mercedes me Store à l’aide d’un capteur d’empreintes digitales situé dans la voiture. Cette nouvelle technologie sera étendue à d’autres pays européens dans le courant de l’année 2023.

Il ne sera plus nécessaire de taper un code PIN sur le système d’infodivertissement MBUX ou d’utiliser un smartphone pour vérifier le paiement. C’est la voiture elle-même qui fait office de terminal de paiement. Les premiers modèles de la gamme à en être équipés sont les EQS, EQE, Classe S, Classe C et GLC.

Dans un premier temps, les utilisateurs auront accès à des services tels que la navigation avancée ou à des options non prévues lors de la commande de l’auto comme l’aide au stationnement à distance. Mercedes étoffe actuellement les possibilités et espère ainsi séduire les seconds ou troisièmes propriétaires de la voiture. Le but est alors de rendre la voiture plus évolutive.

" le plein s'il vous plaît "

Pour être plus concret, les clients pourront télécharger différentes applications et payer leur plein de carburant simplement via l’empreinte digitale. Selon une étude de Juniper Research, le volume mondial de transactions pour les paiements dans les voitures devrait atteindre plus de 4,7 milliards d’ici 2026. Le paiement de carburant sera l’utilisation la plus courante des paiements embarqués au cours des cinq prochaines années, représentant 48 % du volume total des transactions.

Après avoir effectué notre code de carte bancaire pendant des années, ce geste disparaît peu à peu avec le paiement sans contact, ou directement depuis son smartphone. Le paiement depuis sa voiture apparaît donc comme une suite logique… Dommage qu'il faille encore sortir de sa voiture pour faire le plein.