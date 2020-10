Mercedes : priorité au luxe avec plus d'AMG, de Maybach et de Classe G

Lors d'une grande conférence (digitale), Ola Källenius, patron de Mercedes, a dévoilé la feuille de route de la firme à l'étoile pour la décennie à venir. Comme pour bon nombre de constructeurs qui ont présenté un nouveau plan stratégique récemment, par exemple Renault ou Nissan, la priorité est la rentabilité et non plus la course aux volumes. Mercedes ne cherche donc plus à être le roi du premium en matière de ventes à tout prix mais veut être la marque qui gagne le plus !

Le cœur de la nouvelle stratégie est donc semblable à ce qu'on a pu entendre chez d'autres : se focaliser sur les marchés et les segments les plus profitables. Mais si chez Renault, la priorité du nouveau directeur général Luca de Meo est le segment des compactes, pour Mercedes, c'est le luxe ! Le constructeur veut ainsi booster ses labels qui vendent les modèles les plus chers : AMG, Maybach et le Classe G.

Le baroudeur est en effet considéré comme à part dans la gamme Mercedes, faisant ainsi à lui seul un label ! Depuis le lancement d'une toute nouvelle génération, les ventes ont explosé. Elles sont passées de 15 000 exemplaires en 2015 à 32 000 en 2019. Et le constructeur indique qu'il n'arrive pas à répondre à la demande actuelle. Il va donc booster les capacités de production. Côté gamme, Mercedes confirme l'arrivée d'une variante électrique du G. Il n'a en revanche pas évoqué le lancement d'autres carrosseries.

L'électrification, elle concernera aussi bientôt AMG. Mercedes veut faire monter d'un cran sa marque sportive, reconnaissant qu'elle avait du retard sur la concurrence, notamment en Chine, même si les ventes se sont aussi envolées entre 2015 et 2019, passant de 62 000 à 113 000 véhicules. En 2021, Mercedes-AMG lancera un tout nouveau SL. Mercedes veut aussi davantage lier AMG et son écurie de Formule 1. Autre sous-marque qui doit grandir à son échelle : Maybach, qui concerne désormais des versions ultra-luxueuses de modèles Mercedes. Il y a ainsi un Mercedes-Maybach GLS. L'accent sera aussi mis sur le luxe via le label 100 % électrique EQ. Le porte-drapeau EQS sera lancé en 2021.

Dans le même temps, Mercedes compte faire du ménage dans sa gamme. Dans le but de baisser ses coûts, il va réduire le nombre de plate-forme, de moteurs et de véhicules. Il est vrai que le constructeur est réputé pour sa gamme pléthorique, avec une avalanche de modèles et de dérivés, dont certains se cannibalisent. Le constructeur n'a en revanche pas donné de détail sur cette baisse de l'offre. Il se murmure que le CLS serait abandonné, tout comme les déclinaisons coupé/cabriolet de la Classe S.