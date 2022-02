MG 5 : le premier break électrique, avec des prix agressifs

En 2021, MG a fait une belle percée en Europe, avec près de 22 000 livraisons, trois fois plus qu'en 2020. La firme chinoise devrait continuer sur cette belle lancée en 2022, grâce à la mise à jour du ZS EV et au lancement des Marvel R et MG 5. Ce dernier est le premier break électrique proposé en Europe.

Long de 4,60 mètres, soit la taille d'un break compact, comme la Renault Mégane, le MG 5 veut séduire ceux qui cherchent un véhicule familial à moteur électrique. Il existe avec deux configurations techniques.

Le modèle Autonomie Standard reçoit un bloc de 130 kW, soit 177 ch, et une batterie de 50,3 kWh. L'autonomie WLTP varie de 310 à 320 km selon la finition. Le modèle Autonomie Étendue a un moteur un peu moins puissant, 115 kW, soit 156 ch. Toutefois les performances sont les mêmes, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 8,3 secondes. La plus grosse batterie (61,1 kWh) permet d'avoir jusqu'à 400 km d'autonomie.

Les deux variantes ont une recharge en courant alternatif 11 kW. La grande autonomie propose une recharge rapide en courant continu de 87 kW. Avec elle, on repasse de 0 à 80 % de charge en 40 minutes. Il y a en série la fonction V2L : il est possible de brancher un petit appareil électrique à l'extérieur de la voiture.

Deux finitions sont au menu. La Comfort est déjà bien dotée avec en série : régulateur de vitesse adaptatif, feux de route intelligents, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage automatique d'urgence, radars de stationnement avant/arrière, caméra de recul, navigation sur écran tactile 10,25 pouces avec Apple Car Play et Android Auto, sièges avant chauffants, clim manuelle. Pour 1 500 € de plus, la Luxury ajoute quelques équipements, dont la caméra 360°, la clim auto ou les jantes 17 pouces.

Les prix sont agressifs pour un modèle électrique : le MG 5 commence à 32 490 €, hors bonus de 6 000 €. Il faut 3 000 € de plus pour la plus grosse batterie. À titre de comparaison, la Zoé commence à 32 000 €. Si elle a 395 km d'autonomie, la Renault est moins bien équipée en version de base. Surtout, elle est moins spacieuse.