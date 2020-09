MG annonce un SUV hybride rechargeable puissant et accessible

En réponse à

On devrait faire comme les chinois qui imposent de construire sur leur territoire et des partenariats avec des constructeurs locaux.

Bien sûr, ce ne sera pas difficile pour eux de casser les prix avec les volumes de fabrication qu'ils ont et les salaires plus bas.

C'est de la concurrence déloyale dont l'UE devrait nous protéger.

Pour info, l'un des derniers opposants de Xi vient de prendre 18 ans de prison car il osait critiquer le Président et sa mainmise très dure sur le pays.

Cet homme a 69 ans et passera donc sa vie restante derrière les barreaux car Xi ne tolère aucune opposition.

Le procès s'est bien entendu tenu à huis clos et sans avocat.

Ne parlons pas du Covid qui vient quand même de chez eux, de l'annexion de Hong Kong et de l'agressivité chinoise en mer de Chine (Taiwan risque d'être le prochain).

Libre à vous de vanter les produits chinois (et, parfois, on n'a pas le choix que d'en acheter malheureusement), mais il faudrait un peu de conscience démocratique et humaniste et donc, boycotter autant que possible ce pays.