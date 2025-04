Le MG Cyber X, un petit 4x4 électrique fort en gueule et pas cher ?

Depuis la fin de carrière des MG5 et autres Marvel R, MG commercialise actuellement un seul modèle électrique grand public chez nous : la compacte MG4, dont les volumes de vente se sont beaucoup contractés depuis l’année dernière en Europe. La marque anglaise désormais opérée depuis la Chine (par le groupe SAIC) propose aussi trois modèles hybrides (la citadine MG3, le SUV citadin ZS et le SUV familial rechargeable EHS), qui brillent tous par leur banalité stylistique. Seule la sportive Cyberster dénote dans cet univers avec ses proportions de vraie voiture de sport.

Mais attention : outre le MG S5 compact, le constructeur prépare un autre SUV dont le design paraît beaucoup moins conventionnel que celui de ses modèles déjà commercialisés.

Façon Land Rover Defender ?

Ce modèle moins conventionnel, c’est le Cyber X que vient de révéler Mg en Chine à quelques jours du salon de Shanghai 2025. Comme vous pouvez le voir dans les quelques images diffusées à cette occasion, l’engin laisse deviner un profil très carré à la façon du dernier Land Rover Defender (ou du Ford Bronco Américain, ou encore des modèles de chez Rivian).

Pour l’instant, on ignore quelles sont ses dimensions. A-t-il vocation à remplacer l’ancien ZS électrique, le Marvel-R ou s’inscrire dans une catégorie inédite pour MG ?

Rendez-vous au salon

On en saura plus à ce sujet le 23 avril prochain lorsque les portes du salon de Shanghai 2025 ouvriront. A noter que d’après les spécialistes de Car News China, MG prépare une nouvelle famille de modèles qui doivent arriver d’ici 2026 et une version améliorée du roadster Cyberster.