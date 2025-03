Marque anglaise appartenant au groupe chinois SAIC (et dont les autos sont fabriquées directement dans l’Empire du milieu), Mg s’impose désormais comme une marque solidement implantée sur le marché automobile européen (avec des volumes de vente similaires à ceux de Cupra et Fiat par exemple).

MG compte désormais sur ses modèles hybrides très bon marché pour convaincre la clientèle du Vieux continent, la citadine MG3 Hybrid+ et le SUV urbain ZS Hybrid+. L’ancien ZS électrique n’est lui plus commercialisé depuis quelques mois, le break MG5 et le SUV Marvel R ayant eux aussi disparu du catalogue il y a peu.

Un cousin de la MG4

On le sait, MG prépare un nouveau SUV électrique pour prendre la succession de ce ZS électrique disparu (mais avec un positionnement plus haut de gamme). Un modèle conçu sur la même plateforme que la compacte MG4 désormais incontournable sur les routes françaises et européennes, également utilisée par la super-sportive Cyberster dans une version retravaillée.

Ce SUV, c’est le MGS5 que le constructeur continue de « teaser » en attendant sa présentation officielle imminente. Il se montre en vue arrière et avec une partie de son profil, même s’il n’y a plus du tout de suspens depuis la diffusion de ses images officielles l’année dernière en Chine. Notons qu’il mesure, d’après les données déjà communiquées en Chine par MG à cette occasion, 4,476 mètres de long ce qui le place entre les gros SUV citadins (4,39 mètres pour un Citroën ë-C3 Aircross) et les SUV familiaux compacts (4,55 mètres pour un Peugeot E-3008).

Son prix devrait évidemment être très attractif par rapport à la concurrence et ses motorisations, proches de celles de la MG4. Parions sur un prix de départ au-dessous des 30 000€ histoire de battre tous les modèles électriques familiaux.