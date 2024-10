Voici le MG ES5, remplaçant du SUV électrique ZS

Lancé en 2017 dans sa version thermique, le Mg ZS est arrivé sur notre marché en 2020 et s’y est immédiatement bien vendu grâce à son prix canon, que ce soit en version thermique ou 100% électrique. Il vient de se faire remplacer au catalogue par le ZS de seconde génération, basé sur un châssis nettement plus moderne (proche de celui de la MG3 Hybrid+) et fort d’une motorisation hybride non rechargeable de 197 chevaux.

L’ES5 que vous pouvez observer dans les images accompagnant cet article remplace précisément le ZS électrique. Il affiche un design nettement moins triste que celui de son prédécesseur avec des lignes plus « dynamiques » même si elles n’ont rien d’original. Il profite aussi d’une présentation intérieure bien plus haut de gamme.

Une plateforme moderne

Alors que l’ancien ZS électrique était « bricolé » sur la base d’un châssis de véhicule thermique, l’ES5 repose sur la plateforme de la MG4 spécifiquement conçue pour la technologie électrique (la MSP). Il dispose d’un moteur arrière de 170 chevaux (comme la MG4 de base) et devrait utiliser des batteries d’une capacité de 62 kWh d’après les informations du ministère de l’industrie chinois (avec peut-être des versions à plus grosse batterie et plus puissantes).

Il sera lancé chez nous en 2025 et coûtera sans doute plus cher que le ZS électrique actuel, affiché à partir de 26 990€ (sur le stock disponible) avec une remise de 7 000€.