MG dévoile son nouveau SUV électrique, le Marvel R

Les marques chinoises continuent, doucement, leur implantation en Europe et plus particulièrement en France. Aiways, MG et prochainement Lynk&Co, entre autres, l'offensive chinoise est de plus en plus marquée, avec des produits aux rapports prix/prestations souvent plus percutants que ceux de leurs homologues européens.

Aujourd'hui, c'est MG qui annonce l'arrivée d'un troisième modèle : après l'électrique ZS et l'hybride rechargeable EHS, voilà un SUV compact de segment C électrique, baptisé Marvel R. Long de 4,67 mètres (23 cm de plus qu'un Peugeot 3008, tout de même), ce modèle familial offre une panoplie complète d'aides pour une conduite autonome de niveau 2, un grand écran tactile central de 19,4 pouces, la navigation avec alertes trafic, Android Auto/Apple CarPlay, mais aussi la musique Amazon Prime ou encore le hotspot Wifi. La liste est non exhaustive et vous l'aurez compris, ce Marvel R est ultra équipé.

Deux versions sont d'ores et déjà proposées : une première en propulsion de 180 ch (deux moteurs sur le train arrière), et une seconde en quatre roues motrices de 288 ch (trimotor). Les deux partagent le même pack de batterie de 70 kWh, avec des autonomies respectives de 402 et 370 km. Le SUV dispose d'une capacité de remorquage de 750 kg, tandis qu'un coffre avant de 150 litres est présent uniquement sur la version propulsion (s'ajoutant aux 357 litres du coffre arrière).

Ce Marvel R embarque par ailleurs un chargeur de 11 kW, mais la marque sino-britannique ne précise pas la puissance maximale de charge en courant continu. Elle se contente de préciser que le "plein" à 80 % prend 40 minutes environ. En revanche, sachez que ce Marvel R est doté de la technologie V2L, ce qui lui permet d'alimenter des éléments extérieurs (appareil portable, et même autre véhicule électrique).

Les tarifs seront compris entre 40 000 et 50 000 € en France, lors de l'ouverture très prochaine des précommandes.