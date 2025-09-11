Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Microlino, un parfum de dolce vita au salon de Lyon 2025

Pierre-Olivier Marie

Craquante, la Microlino n'a qu'un (gros) défaut: des prix élitistes qui freinent forcément sa diffusion. Deux versions seront exposées au salon de Lyon, et des essais figurent aussi au programme.

La Microlino Spaggina, avec sa décoration d'inspiration balnéaire.

Longue de 2,52 m. et dessinée comme nulle autre si l’on fait abstraction de la BMW Isetta de 1955 qui l’a inspirée, la Microlino reste une sorte d’OVNI (ou ORNI, plutôt…) malgré déjà 6 ans d’existence. Nous avons en effet affaire à un quadricycle électrique biplace accessible dès l’âge de 16 ans pour la version LITE, limitée à 45 km/h dotée d’une autonomie maximale de 93 km. Son seul défaut réside dans ses tarifs élitistes, puisqu’elle s’échange contre la somme de 17 990 €, soit l’équivalent d’une citadine type Renault Clio.

Pesant autour de 500 kilos (valeur variable selon les versions), la Microlino est une électrique poids plume.

D’autres versions figurent au catalogue, et ce sont celles-ci qui seront exposées au salon de Lyon. La Microlino Y 2025, climatisée et dotée de suspensions optimisées sera en effet de la partie. Son pédigrée : vitesse maximale de 90 km/h (permis B), autonomie maxi de 228 km (recharge possible en 4 heures), barres d'éclairage à LED, toit ouvrant, couleurs rétro & mates, détails chromés, volant en cuir vegan, etc : une meilleure affaire que la version LITE, puisqu’affichée à seulement 2000 € (soit 19 990 €). Cela reste cher dans l’absolu, mais ce petit engin biplace appartient plus au domaine de l’irrationnel et ne peut donc être jugé avec les critères objectifs qu’on applique généralement dans ces pages.

Et quitte à donner dans l’exotique, on pourra s’intéresser à la version Spaggina, découvrable d’inspiration balnéaire elle aussi présentée à Lyon et affichée…25 990 €. Au programme, toit en toile amovible, arceaux de sécurité, volant en bois, 90 km/h et jusqu'à 177 km d'autonomie. Pourquoi pas après tout ? Pour tenter de vous convaincre, Microlino, qui sera présent dans le hall réservé à l’écomobilité, proposera aux visiteurs du salon l’essai de la version Y 2025. 

