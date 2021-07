Mini Anniversary Edition : un hommage à John Cooper

Voilà 60 ans que le nom Cooper est associé à Mini. La marque britannique fête cet anniversaire avec une série limitée "Anniversary Edition", qui sera produite à 740 exemplaires. Et seulement 74 seront disponibles en France, avec les carrosseries 3 portes et Cabrio, sur la version la plus puissante, la John Cooper Works.

La première Mini Cooper a été lancée en septembre 1961. L'homme, qui avait révolutionné la Formule 1 en imaginant une monoplace avec moteur à l'arrière, a décelé le potentiel sportif de la Mini. Il a ainsi conçu une version dotée de freins plus grands et d'un moteur dont la puissance passait de 34 à 55 ch. De nos jours, la JCW pointe à 306 ch !

Cette édition spéciale s'inspire des premières voitures de course de John Cooper. La carrosserie est verte (teinte Rebel Green) avec des éléments blancs (toit, coques de rétroviseurs, poignées de porte, cerclages des phares et feux). Le capot est doté de bandes blanches avec une pointe de rouge. Le numéro 74 est apposé sur le capot et les portières, car c'est le numéro que portait la Mini Cooper Classic lorsqu'elle a remporté sa première course.

Le logo Cooper est visible sur les ouïes latérales, les custodes, les seuils de portes et le volant. En France, la série spéciale est dotée des jantes 18 pouces bi-ton, des sorties d'échappement en carbone, de l'antenne sport et des disques de freins ventilés JCW. Il y a aussi une sellerie mixte cuir/dinamica, un pédalier en acier inoxydable et un ciel de toit anthracite. Un insert à gauche du volant montre les signatures de la famille Cooper.

Le prix est de 44 700 € en 3 portes et 47 700 € en Cabrio.