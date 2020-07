Mini Countryman : restylage pour la John Cooper Works

Fin mai, Mini a levé le voile sur le restylage du Countryman 2. Il manquait toutefois une variante à l'appel, la John Cooper Works, la plus musclée. La voici. Comme sur les autres versions du SUV, le lifting est léger. A l'avant, on remarque surtout la nouvelle grille de calandre, avec cette fois une barrette rouge. Le bouclier aux grandes ouvertures n'a pas été retouché.

À l'arrière, on remarque le nouvel habillage des feux, avec le sympathique motif Union Jack. Le bouclier reçoit de nouveaux catadioptres, plus grands et placés plus haut. Le décor du diffuseur est revu. Un nouveau pack Piano Black permet de remplacer les chromes par du noir laqué. Cette Mini a en série des jantes de 18 pouces qui cachent des étriers peints en rouge. Dans l'habitacle, le changement important concerne l'instrumentation derrière le volant, avec l'arrivée d'un petit écran de 5 pouces. C'est toutefois un équipement optionnel.

Sous le capot, rien ne bouge. Le Countryman John Cooper Works avait déjà changé de moteur en 2019, en adoptant un nouveau quatre cylindres 2.0 turbo emprunté au BMW X2 M35i. La puissance s'était alors envolée de 231 à 306 ch. On reste donc à 306 ch. Le couple maxi est de 450 Nm. La transmission intégrale ALL4 et la boîte de vitesses automatique à 8 rapports sont en série. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,1 secondes. Cette nouvelle JCW sera disponible en fin d'année.