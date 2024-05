Mini-fourgon et maxi-places

Il ne s’appelle pas The Family par hasard. Car la particularité de ce fourgon aménagé sur base Fiat Ducato est une série très limitée « crise du logement » puisqu’il n’offre pas moins de 7 places assises et 7 couchages. Repéré par nos confrères du Monde du camping-car, qui l’ont débusqué au salon Vanlife Expo Grenoble qui s’est tenu il y a quelques jours, il est l’ouvre d’un petit aménageur de la région : Van road évasion.

Une banquette de quatre places à l'arrière

Quelle mouche a piqué l’aménageur ? Le manque total de concurrence en la matière. Car si des vans peuvent abriter 7 passagers le temps d’un voyage, impossible de dormir à bord. Pour que 7 personnes puissent s’allonger, il faut disposer d’un gros, très gros camping-car. Pas avec The Family. Pour s’asseoir, pas de souci : le Ducato dispose de trois places à l’avant. À l’arrière, ça se complique et Van road évasion a installé une banquette pour quatre personnes. On n’est pas installé dans de larges fauteuils, mais pour des enfants, le dispositif peut faire l’affaire.

Pour s’approcher de la cuisine, il faut avancer la banquette comme la kitchenette qui coulisse. Mais pour nourrir la famille nombreuse ? Deux grandes banquettes accueillent petits et grands autour de la table qui peut être rallongée par un dispositif pliant.

Une fois tout le monde nourri, il faut trouver son lit. Compliqué. Il s’agit tout d’abord d’installer un hamac pour une personne à l’avant de la cabine, au-dessus de la planche de bord. Puis, sur la banquette 4 places vient se fixer un sommier et un matelas. Voilà une deuxième personne casée. À l’arrière, le salon se transforme en un grand lit pour trois enfants et enfin, une tente, sur le toit du fourgon permet d’en accueillir trois autres.

Si le Ducato est aménagé pour y dormir à 7 il est aussi parfaitement fonctionnel et dispose d’une réserve de 30l d’eau, d’un panneau solaire et même d’un vidéoprojecteur pour amuser la progéniture lors des longues soirées d’hiver, puisque le fourgon est isolé et chauffé.

Évidemment, cet engin est surtout destiné à des couples et à leurs cinq enfants, car sept adultes auront vraiment du mal à cohabiter. Mais cette très étonnante proposition est unique en son genre. Et en plus, elle a un énorme avantage : son prix. Il est de 47 200 euros, ce qui en fait une excellente affaire puisque la plupart des fourgons 4 ou 5 places sont disponibles pour 20 000 euros de plus. Le secret de The family ? Le Fiat Ducato qui sert de base à sa fabrication est un modèle d’occasion. Et sa couleur jaune, rehaussée de noir trahit son origine : il appartenait à La Poste.