Mini : le cabriolet aura une suite

La gamme de Mini va être revue en profondeur dans les prochaines années. La firme britannique parle carrément d'un "repositionnement" de son offre, avec trois modèles phares : une quatrième génération de la Hatch moderne, un inédit crossover urbain et un remplaçant du Countryman. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment le cabriolet : Mini annonce aujourd'hui qu'il aura un successeur. Il sera prêt en 2025.

Pour Bernd Körber, directeur de la marque, "le Mini Cabrio dispose d'une communauté de fans importante et particulièrement fidèle". Il souligne de plus que la demande pour l'actuelle version, qui vient d'être restylée, reste forte. En 2020, en Allemagne, près d'un client Mini sur cinq a opté pour le cabriolet. En France, la Mini a été le cabriolet le plus vendu. Bernd Körber se dit donc "fermement convaincu du succès de ce concept de véhicule pour les années à venir".

Pas question de faire trop tôt une croix sur cette silhouette de niche, alors que la liste des constructeurs qui ne proposent plus de cabriolet ne cesse de s'allonger. La Mini restera même la seule citadine déclinée en un vrai cabriolet quatre places, alors que la Fiat 500 se contente d'un toit en toile qui se replie sur la lunette. De quoi rassurer les amateurs de conduite cheveux au vent, même si la Mini a des prix costauds !