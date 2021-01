Mini restylée : un visage inédit

La troisième génération de la Mini moderne va avoir une carrière à rallonge. Lancée en 2014 et déjà revue début 2018, elle fait l'objet d'un nouveau restylage. Le but : la faire tenir deux à trois ans encore, jusqu'à l'arrivée de nouveaux modèles, conçus avec le chinois Great Wall Motor.

Le lifting concerne la Hatch (la Mini classique, en 3 et 5 portes) et le Cabrio. Et pour une fois, il se voit, avec un visage inédit. Le contour hexagonal prend plus de place, englobant l'ensemble des entrées d'air et une bande couleur carrosserie. Ce principe se retrouve sur toutes les variantes, même l'électrique.

Les projecteurs additionnels sont supprimés, remplacés par de fines fentes verticales. Les optiques rondes reçoivent un fond noir. À l'arrière, le bouclier adopte un insert noir qui fait un écho au contour de la bouche avant. La sympathique signature lumineuse en forme de drapeau britannique est mieux mise en valeur. De profil, on note les ouïes latérales revues, avec de nouveaux rappels de clignotant.

Le restylage s'accompagne de cinq types de jantes inédits et trois nouvelles couleurs de carrosserie : Rooftop Grey, Island Blue et Zesty Yellow (initialement réservé au cabrio). Surtout, la Mini reçoit une nouvelle option de personnalisation : le toit multicolore. Il y a un dégradé, qui va du bleu au noir !

À l’intérieur, on découvre un volant inédit, avec une meilleure ergonomie des touches qu'il intègre. En option, il peut être chauffant. Derrière ce volant, on note que l'instrumentation numérique 5 pouces déjà vue sur l'électrique est généralisée. Les aérateurs centraux sont mieux intégrés au bandeau décoratif. On note aussi le nouveau contour lumineux de l'écran central, avec traitement gravure laser. Il y a désormais un écran 8,8 pouces de série.

Côté moteurs, pas de changement. Le 3 cylindres 1.5 litre est décliné en 75, 102 et 136 ch. Puis le quatre cylindres 2.0 des Cooper S et John Cooper Works est à 178 et 231 ch. La Mini n'existait déjà plus en diesel. L'électrique Cooper SE garde sa petite batterie de 32,6 kWh, avec une autonomie WLTP de 203 à 234 km.

La Mini peut recevoir une nouvelle version de la suspension adaptative. Côté aides à la conduite, il y a un nouvel avertisseur de franchissement de ligne avec maintien dans la voie. Le régulateur de vitesse adaptatif gagne la fonction arrêt/redémarrage sur les boîtes automatiques.

Les commandes sont déà ouvertes, avec des livraisons qui commenceront au printemps.