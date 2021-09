Mini Strip : à l'état brut - En direct du Salon de Munich 2021

En réponse à

Mini pas plus que DS. Autant la Mini originelle était géniale autant la Mini actuelle est exactement comme la NEW BEETLE à l époque, La Fiat 500 de nos jours et bientôt la R5,: une vulgaire et pathétique réinterpretation vague et caricaturale d un mythe en piétinant ses fondamentaux.

Donc la première DS3 n usurpait qu un nom mais était vraiment osée et chic, de même que l Opel Adam qui était pour le coup vraiment conquérante et audacieuse, mais elle n a pas marché à cause du snobisme des automobilistes qui achètent une marque plus qu un produit.