Mini avait dévoilé en 2020 ce concept surprenant. La firme britannique a choisi de le présenter pour la première fois au public au Salon de Munich. Voici donc le regard de Mini d'ici 2030.

dailymotion Mini Urbanaut Vision concept : le lounge mobile - En direct du Salon de Munich 2021

La marque a annoncé récemment vouloir se concentrer sur la Hatch, le Countryman et un second crossover, à propulsion électrique. Ce sera normalement la fin pour les Cabrio et Clubman. Les prochaines Mini privilégieront vraisemblablement l'espace à vivre au look si l'on en croit la direction prise par ce projet de van électrique autonome.

Le concept Vision Urbanaut fait la part belle à l'habitabilité et aux surfaces vitrées. Pour cela, il profite d'un système de conduite autonome autorisant des sièges avant rotatifs. Outre son design tout en rondeurs et ses roues éclairées particulièrement futuristes, l'une des particularités de ce concept concerne son énorme toit vitré en continuation d'un pare-brise avant « ouvrant ». Ouvrant pourquoi ? Car le tableau de bord peu s'abaisser pour se transformer en lit !

L’espace intérieur que nous n'avons malheureusement pu approcher pour des raisons sanitaires est aménagé façon "lounge" cosy. Le textile recyclé domine alors que Mini assure mettre l'accent sur les matériaux plus écologiques et éthiques, abandonnant ainsi le cuir et le chrome. Une sorte de jeton électronique permet de se connecter au système de l'auto et de choisir son ambiance, personnalisable, notamment au niveau de l'organisation de l'espace, du parfum d'ambiance, de l'éclairage et de la musique.

Côté technologique, ce concept adopte un éclairage matriciel pouvant changer de couleur et de motif, permettant notamment de "communiquer" entre véhicules. Une chose que l'on commence également à voir chez d'autres constructeurs travaillant intensément sur l'éclairage, comme Audi.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : une vision à long terme

L'Urbanaut n'était pas exposé sur le stand Mini mais sur le stand BMW aux côtés du concept BMW Circular, une compacte électrique qui souhaite concilier luxe et "recyclabilité". Une stratégie qui consiste à employer de nombreux éléments en matières recyclées ou respectueuses de l'environnement. L'Urbanaut entre dans cette logique de groupe qui devrait éclore d'ici 2040.