Mitsubishi Outlander hybride rechargeable : 14 000 € de remise, mais comment ?

Le roi des hybrides rechargeables, c'est lui. L'Outlander PHEV est le modèle plug-in le plus vendu en France et en Europe. Ce statut de leader n'incite toutefois pas Mitsubishi à vendre son SUV électrifié à prix fort. C'est même le contraire en ce moment, avec une très grosse offre mise en avant en première page du site de la marque : jusqu'à 14 000 € d'avantage client.

Le modèle s'affiche ainsi à partir de 25 490 €, au lieu de 39 490 € en finition Business. Cela donne 35 % de rabais. Alléchant. Mais c'est sans surprise une offre avec quelques conditions, vous l'aurez deviné avec la mention "jusqu'à".

Il y a pour commencer 4 000 € de remise et 3 000 € d'aide à la reprise. Soit 7 000 €, ce qui est pas mal, mais peu étonnant : cet Outlander est un modèle en fin de vie et ne peut cacher quelques rides en matière de présentation et d'équipements.

Ensuite, ce sont les aides de l'État qui sont comptées par la marque, avec notamment le nouveau bonus mis en place le 1er juin pour les hybrides rechargeables. Il s'adresse à tous les clients, avec un montant de 2 000 €.

Il y a enfin la prime à la casse, d'un montant de 5 000 € si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur à 18 000 €. Pour les autres, c'est 2 500 €. Le bon point est que les conditions ont été assouplies puisqu'on peut mettre à la casse un diesel d'avant 2011 ou un essence d'avant 2006.

Hors prime à la casse, on peut donc avoir en négociant 9.000 € de rabais, soit - 22,8 %.