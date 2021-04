Mitsubishi vend un camping-car "gonflable" et ultra compact en Allemagne

Voilà une option bien intéressante au catalogue de Mitsubishi, mais qui sera malheureusement réservée au marché allemand. La marque japonaise a fait équipe avec l'Autrichien GentleTent, spécialiste des tentes aménagées de camping. L'objectif était de proposer une tente compacte qui peut se déployer sur le toit du pick-up L200.

L'option, facturée 3410 €, se compose d'un rack de toit d'à peine 18 cm de haut et d'un poids de 27 kg. La tente, repliée, se déploie grâce à un compresseur portable ou bien grâce à un simple gonfleur manuel de bateau gonflable pour atteindre 2,13 mètres de hauteur sous "plafond", et 1,5 mètre de longueur. Une porte d'entrée et plusieurs fenêtres sont découpées dans un matériau imperméable et résistant à des vents allant jusqu'à près de 130 km/h. A "l'étage", il y a assez de place pour mettre un matelas de grande taille.

Mitsubishi propose par ailleurs une version allégée avec simplement la tente de toit, facturée 2338 €.