Le Renault Arkana est le dernier gros succès en date pour Renault. Le SUV Compact coupé s’est écoulé à près de 10 000 exemplaires depuis le début de l’année et intègre le Top 10 des modèles les plus vendus en France.

dailymotion Mondial de l'auto 2022 : focus sur le Renault Arkana

Sa réussite, il la doit à son look de SUV coupé jusqu’ici réservé aux marques premium. Une silhouette surélevée un profil de coupé et des colorius vifs. Ensuite à ses prestations familiales excellentes. Avec de la place aux jambes et du coffre : 480 litres.

Il y a bien sur quelques défauts comme le système multimédia. Mais aussi des points forts comme ses tarifs avec un premier prix à 31 300 € avec la motorisation 140 ch et la boîte automatique EDC. Ce qui a fait décoller ses ventes, c’est sa version full hybride. Dispo à partir de 32 800 €, 145 ch.

Ce prix bien placé permet aux acheteurs de se diriger plus sereinement vers des modèles mieux finis et ce sont 1 exemplaire sur deux qui se vend en finition haute R.S. Line.

Enfin, le comportement routier est très correct, avec un bon train avant et un train arrière très neutre. Jamais surprenant, ni forcément enthousiasmant, il est très sécurisant en plus d’offrir un confort très décent.

L'instant Caradisiac

De nombreux visiteurs se questionnent sur les différences entre l'Arkana et l'Austral. Esthétiquement, l'Arkana remportait les suffrages dans les conversations captées sur le stand Renault.