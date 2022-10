C'est l'une des particularités de ce Mondial : l'absence de marques connues (comme les constructeurs allemands par exemple) et la présence de constructeurs quasi-inconnus, d'origine asiatique.

dailymotion Mondial de l'Auto 2022 - Journal de la rédaction n°1 : que penser des nouveaux constructeurs asiatiques

Et ils n'ont pas fait les choses à moitié : tandis que les marques classiques ont tendance à bouder et ne présentent plus forcément leurs modèles sur des stands de grande taille (qui autrefois faisaient rêver les visiteurs), ils n'ont pas hésité, eux, à investir sur leurs stands. Beaucoup de voitures y sont ainsi exposées. Des hôtesses sont là, nombreuses, qui vous accostent pour présenter leur marque.

Chez Byd, les enfants ne sont pas oubliés

Chez Byd, les enfants ne sont pas oubliés, on leur offre des miniatures. Bref, tout est mis intelligemment en œuvre pour que vous ayez envie d'aller vous asseoir au volant d'un de leurs modèles. Et là, surprise, vous vous apercevez que les finitions sont Premium. En sortant de l'auto, vous apprenez que le modèle est plutôt bien placé en termes de rapport qualité/prix par rapport à la concurrence. Du coup, vous faites quelques pas en arrière pour regarder de nouveau l'engin et vous vous apercevez qu'au niveau design, ce n'est pas mal du tout.

Il y a de quoi avoir envie d'en savoir plus sur ces marques et d'avoir l'avis de spécialistes. Manuel Cailliot, Michel Holtz, Pierre-Olivier Marie et Olivier Pagès se sont retrouvés autour d'une table pour en parler et vous donner des conseils.