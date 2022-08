Mondial de Paris 2022 - Présentation vidéo - Byd Atto 3, l'atout chinois

La concurrence chinoise s'avance. Et dès le Mondial de l'auto, les nouvelles marques entendent bien prendre leurs marques sur le marché européen en général et français en particulier. Parmi elles, Byd n'est pas des moindres et va proposer trois modèles électriques dès l'automne. Contraction de Build Your Dreams, l'entreprise n'est pas vraiment novice en matière d'électricité puisqu'elle fabrique des batteries depuis vingt ans. Et si deux de ses nouveautés présentées à la Porte de Versailles, la berline Han et le grand SUV Tang, sont plus spécialement conçues pour les US et l'Asie, son SUV compact, baptisé Atto 3, est spécialement taillé pour nos contrées.

Long de 4,46 m, soit à peine 1 mm de moins que la star du genre, le Peugeot 3008, ce SUV du segment C dispose d'une ligne cohérente à défaut d'être révolutionnaire. Bien campé sur ses roues de 18 pouces, et épaulé par un troisième montant arrière façon alu, il ne devrait pas déparer dans l'environnement du moment ou près de la moitié des autos vendues sont des SUV comme lui.

Un coquillage et un coffre de guitare

Mais c'est à l'intérieur qu'il se différencie de ses copains, qu'ils soient thermiques ou électriques. Car les designers maison, plutôt sages en dessinant l'extérieur, se sont lâchés dans l'habitacle. La planche de bord, comme les contre-portes, sont revêtues de plastiques moussés de plutôt bonne qualité, mais surtout, ils tentent de reproduire un relief de coquillage assez inattendu. Les poignées d'ouverture sont intégrées dans un bloc rond tout aussi fantaisiste et les vide-poches des portières sont carrément constitués de cordes reproduisant celles d'une guitare.

Une fois passée la surprise de ces cordes de guitares, le conducteur découvre face à lui, une planche de bord classique avec un petit écran digital fixé devant le volant et indiquant les principales données nécessaires à la conduite. Mais surtout, il dispose d'un grand écran central de 15 pouces fixé de manière horizontale. Sauf que, d'une simple impulsion sur une petite touche, cet écran pivote et vient se placer de manière verticale. Une manière de reproduire ce que beaucoup de conducteurs font avec leur smartphone lorsqu'il est fixé dans la voiture sur un support. Évidemment, il s'agit là d'un gadget, mais c'est une attention qui ne coûte pas cher au constructeur, et qui risque de produire son petit effet.

On n'achète pas une voiture parce que son écran pivote, mais bel et bien en fonction de son côté pratique, de son habitabilité et de ses qualités mécaniques. Dans ce dernier domaine, l'Atto obtient la moyenne. Sa batterie maison de 60,4 kWh lui offre une autonomie mixte (WLTP) de 420 km et son moteur, signé Byd lui aussi, offre 204 ch et une accélération de 0 / 100 km en 7,3 s. La recharge rapide lui permet de retrouver 80 % de ses possibilités en 29 minutes.

À ces chiffres dans la moyenne dans bons élèves de la catégorie, il faut ajouter un poids plutôt convenu, puisque cet Atto ne pèse que 1 750 kg, à comparer avec les 2,1 tonnes du Volkswagen ID4 de même puissance. Côté habitabilité, les passagers arrière sont bien traités, grâce à un empattement de 2,70 m. Une place pour étendre les gambettes fort respectables qui se paie au détriment des dimensions du coffre, loin d'êtres énorme, puisqu'il ne jauge que 440 l.

Sur le papier, ce SUV Byd est donc apte à affronter le marché français. Mais il lui manque une donnée essentielle : son prix et un second point important : son réseau de distribution. Les tarifs de l'engin seront connus quelques jours avant l'ouverture du Mondial, quand aux concessionnaires susceptibles de le vendre, ils sont actuellement en cours de recrutement.