Jamais sans doute dans l'histoire de l'automobile, on se sera autant posé de question à propos de l'avènement et du développement des voitures. Et tout cela à propos des voitures électriques. Même les scientifiques peuvent avoir des avis divergents. Certains se contentent d'évoquer leur usage qui effectivement ne pollue en rien, d'autres se questionnent sur la pollution engendrée par les batteries électriques à long terme.

dailymotion Mondial de l'Auto 2022 - Journal de la rédaction n°2 : le point sur la voiture électrique

Flou identique à propos des bornes de recharges, des automobilistes roulant en électriques disent qu'ils ne sont jamais inquiets de tomber en panne d'essence, d'autres disent que c'est une angoisse absolue. Il n'est pas plus évident de connaître avec certitude l'autonomie d'une auto non thermique, qui dépend même de la méteo.

À écouter nos journalistes, Pierre-Olivier Marie, Alexandre Bataille, Olivier Pagès, Manuel Cailliot, on se rend compte que personne ne détient la vérité. Pour ne pas se tromper en tant que futur conducteur d'une électrique, il faut avant toute chose bien cerner ses besoins (kilométrage quotidien possibilité de recharge etc).