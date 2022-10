Mondial de Paris 2022 - Peut-on tester une voiture et comment ?

À chaque salon, c'est bien connu, on peut essayer les nouveautés exposées sur les stands des constructeurs. C'est bien évidemment au programme de ce Mondial sauf que la réalité est légèrement différente par rapport aux communications officielles des organisateurs. En effet, ces derniers avaient annoncé un centre d'essai XXL avec pas moins d'une soixantaine de modèles.

Ce n'est malheureusement pas le cas puisqu'il y a qu'une quinzaine de véhicules à essayer, majoritairement électriques. Les marques françaises ont toutes fait l'impasse. Pas de Renault, ni de DS ou de Peugeot donc. Heureusement que les chinois sont là car autrement ce serait morne plaine. BYD propose ainsi toute sa gamme (Atto 3,Tang et Han), Seres son SUV compact le 3, Ford son Mach e et il est même possible de tester des véhicules hydrogènes (Toyota Mirai et Hyundai Nexo) où des utilitaires parmi lesquels quelques VU français. Et parmi cette liste, LA grande star est la Han. Le succès est tel que BYD, qui avait prévu deux voitures en a rajouté une de plus afin de répondre à la demande. C'est donc vers elle que nous nous sommes tournée.

Les étapes à suivre

Prendre rendez-vous auprès de l'un des trois comptoirs présents dans chacun des stands afin de choisir votre voiture et un créneau horaire pour l'essai qui durera 30 minutes sur un parcours majoritairement citadin. Ces créneaux de réservation sont ouverts de 9 h 30 à 21 h 00, selon la disponibilité des véhicules. Il est toutefois vivement conseillé de venir le matin afin de réussir à trouver un rendez-vous et de vous munir de votre permis.

Au moment choisi, vous signez une décharge, répondez à trois questions (Avez -vous déjà conduit une voiture électrique ? Avez-vous un moyen de recharge à domicile ? Prévoyez-vous d'acheter une voiture électrique ? Et vous voilà parti. Accompagné d'un représentant de la marque, vous voilà parti à la découverte du modèle. Ainsi, dans notre cas, durant ce petit galop d'essai, nous avons pu constater la qualité des matériaux (cuir surpiqué), l'habitabilité arrière très généreuse, la fluidité de l'écran multimédia fonctionnant grâce à Android ou la richesse de l'équipement avec par exemple des sièges arrière chauffants et ventilés de notre Han.

Même si on peut regretter que le nombre de véhicules à essayer ne soit pas aussi important que prévu, le succès est au rendez-vous. 300 essais ont ainsi lieu chaque jour. Les constructeurs qui y participent semblent ravis de faire découvrir leurs nouveautés. Reste à savoir maintenant si beaucoup achèteront.