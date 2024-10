Alors que trouvions-nous à Motorlux ?

225 véhicules « passion », 14 avions, une gastronomie de premier plan avec 25 chefs, une vente aux enchères « Broad Arrow » spectaculaire (71,5 millions de $ avec 85 % des lots vendus), des premières mondiales (Kindred Motorworks EV Bronco, Meyers Manx Tarmac Touring Edition, McMurtry Sparrow, Evoluto 355). Le tout côtoyant des dizaines d’icônes établies Lancia Stratos, Lamborghini, Lotus, Ford, Cobra, Pagani, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Mc Laren Speetail, Alfa Romeo.

Il est évident que Motorlux attire et va attirer de plus en plus de constructeurs automobiles pour leurs présentations et lancements et c’est parfaitement mérité. Ce n’était « que » la troisième édition et pourtant quel chemin parcouru !!!

4 thèmes servaient d’écrins :

Adventure Machines (off road d’hier et de demain)

American Graffiti (hommage aux hot rods des années 50)

British Invasion (les automobiles britanniques de sport)

Hommage à Marcelo Gandini (la vie et l’œuvre de l’ un des plus grands designers automobile italiens).

Les avions sont un élément unique de Motorlux qui en a accueilli plus d’une douzaine, y compris des chasseurs d’époque, des jets privés et des hélicoptères. Parmi eux se trouvait un P-51D Mustang connu sous le nom de « Plum Crazy » qui possède une histoire de courses aériennes et de spectacles aériens, ainsi qu’un Citation 560X avec une décoration florale inouïe.

" Motorlux incarne le mélange parfait de luxe et d’esprit communautaire" , a déclaré Peter Fink, vice-président des événements et des expériences chez Hagerty. « Nous sommes honorés de réunir des milliers de passionnés d’automobile et d’aviation pour profiter des plus belles voitures, des meilleurs avions, de la meilleure cuisine locale et des meilleurs rafraîchissements du monde. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires, invités et tenons à remercier les généreux pilotes qui ont présenté leurs machines remarquables ».

Aux États-Unis le caritatif n’est jamais absent. Quand il fait partie de l’ADN Hagerty de surcroît le résultat ne peut qu’être là. Saluons donc les actions envers la California Highway Patrol. L’événement soutient également la Navy Post Graduate School Foundation dont les volontaires ont œuvré comme pousseurs de voitures pour la vente Broad Arrow.

Maintenant nous pouvons vous offrir l’historique de cette ascension, c’est passionnant, c’est loin d’être terminé Hagerty en Europe ? Hagerty dans les pays du Golfe ? Hagerty en Asie ? Une simple question de timing, cette société va là où est la passion et, mieux que cela, elle y contribue.

Voyons comment s’est déroulée cette formidable saga qui a vu un petit courtier nautique devenir la première compagnie mondiale assurant les « classics » :

Il y a un peu plus de 40 ans, la communauté d’affaires de Traverse City assistait à l’envol de ce qui allait devenir sa plus belle réussite. En avril 1984, Frank et Louise Hagerty lançaient Hagerty Classic depuis le sous-sol de leur maison. 40 ans plus tard Hagerty est une compagnie cotée en bourse (NYSE) avec des centaines d’employés dans la région de Traverse City et tout autant sur le territoire américain ainsi qu’au Canada et en GB.

1948 : les premières graines sont plantées lorsque FH décroche l’emploi de ses rêves au volant d’une Ford de 1948 sur les dunes de Sleeping Bear dans le nord du Michigan. Le boulot ne dure pas longtemps, car Frank n’est pas assez âgé pour détenir un permis de conduire. Selon la légende de Hagerty, Frank n’oublie jamais tout à fait ses jours avec la Dunesmobile.

1956 : la famille Hagerty entre pour la première fois dans l’industrie de l’assurance lorsque Frank lance une agence agricole d’État, simplement surnommée Frank Hagerty Insurance.

1980 : Frank et Louise se lancent en affaires ensemble sous le nom d’agence d’assurances Hagerty. Décrite dans les documents de Hagerty Company comme « une agence d’assurance générale indépendante et prospère ». Malgré son nom, cette agence n’est pas la même que la Hagerty que nous connaissons aujourd’hui. Frank et Louise vendent finalement l’agence d’assurances Hagerty à de nouveaux propriétaires au début des années.

1984 : Incapables de trouver une assurance adaptée pour leur bateau acajou de collection Frank et Louise lancent Hagerty Classic Marine assurance.

1991 : les Hagerty ajoutent une nouvelle dimension à leur business sous la forme d’un département d’assurance auto de collection et déménagent au Grandview Plaza pour démarrer un nouveau chapitre. La même année, un jeune McKeel Hagerty- fils de Frank et Louise- dessine un nouveau logo pour la société de ses parents pendant qu’il travaille depuis son appartement d’étudiant.

1995 : McKeel rejoint officiellement l’équipe Hagerty en qualité de vice-président du marketing.

1996 : Kim, la fille de Frank et Louise, abandonne une carrière d’avocate réussie pour retourner à Traver City et rejoindre l’entreprise familiale. Kim a ensuite été conseillère juridique de Hagerty, co-PDG du conseil d’administration avant de prendre sa retraite en 2014. Elle est décédée en 2021.

1997 : Hagerty fait sensation avec sa publicité imprimée « Good Neighbor », qui se moque de la State Farm et de l’emblématique « Like a good neighbor » écrit par Barry Manilow. State Farm est leur jingle. S’il y avait vraiment un bon voisin, il vous renverrait à nous, peut-on lire dans l’annonce, avant de présenter une comparaison des primes annuelles entre State Farm et Hagerty (Un exemple La prime de Hagerty pour une Ford Cabriolet de 1936 à l’époque était de 179$/an contre 623$ pour State Farm) « Les grandes assurances ne comprennent tout simplement pas », poursuit l’annonce. « Les collectionneurs traitent leurs voitures comme des rois. C’est pourquoi Hagerty peut avoir des tarifs aussi bas pour une meilleure couverture. Donc, à moins que votre agent d’assurances ne soit aussi votre beau-frère, vous seriez fou de ne pas nous appeler ».

Dans l’histoire de la société Hagerty, la publicité représente une étape importante, étant donné qu’elle a valu à l’entreprise une lettre de cessation et d’abstention de la part des gens de State Farm.

« Nous savions que les gens commençaient à s’en rendre compte » confirme un document interne de l’évolution de la compagnie.



1998 : Avec 60 employés, 58 000 assurés, 2000 agents partenaires et 50 événements automobiles à son actif, Hagerty procède à une autre relocalisation de l’entreprise, déménageant de Grandview Plaza au nouveau complexe River’s Edge. Ce site, l’ancien emplacement de Traverse City Ironworks, est toujours la maison de Hagerty à ce jour.

1999 : Hagerty se fait aimer des amateurs d’automobiles classiques lorsqu’une tempête de grêle frappe la vente aux enchères de voitures anciennes RM Sotheby’s au Meadow Brook Hall à Rochester, dans le Michigan. La tempête endommage une tente de stockage sur les lieux, ainsi que plusieurs véhicules mis aux enchères, et Hagerty propose d’aider les propriétaires avec leurs réclamations, qu’ils aient été assurés par Hagerty ou non.

2000 : McKeel assume le rôle de PDG de Hagerty, un poste qu’il occupe toujours à ce jour

2002 : Hagerty lance 2 nouveaux programmes : le réseau de protection Hagerty et le fonds Hagerty. Le premier est décrit par la société comme « le premier service de plate-forme 24 heures sur 24, sept jours sur sept, exclusivement pour les véhicules de collection», tandis que la lettre est un fonds destiné à « promouvoir la préservation et la croissance de la culture automobile par le biais de bourses d’études, d’un soutien aux musées de l’automobile et de programmes de sécurité des voitures de collection ». Ces programmes sont tous deux connus aujourd’hui sous des noms différents, respectivement sous des noms différents : Hagerty drivers Club et la fondation RPM.

2003 : Hagerty fait son entrée dans le monde de la presse écrite avec l’introduction de « Protection on Wheels » un bulletin d’information trimestriel destiné aux membres du réseau de protection Hagerty

2005 : Hagerty lance sa propre journée d’appréciation des voitures de collection, dont le premier événement s’est tenu dans la capitale de l’État, à Lansing

2006 : Une année chargée pour Hagerty. Quelques faits marquants.

L’ouverture du bâtiment 8 à River’s Edge dans le centre-ville de Traverse Ce bâtiment, connu pour sa salle d’exposition cylindrique en verre de trois étages et les véhicules d’exposition qui y figurent, est à ce jour le centre le plus emblématique de Hagerty.

la création de Hagerty Youth Programs, en commençant par un programme de juges pour les jeunes lors de l’événement Barrington Concours d’élégance classic car tenu à Chicago. Selon Hagerty, plus de 13 000 enfants et adolescents ont participé aux programmes Hagerty Youth depuis.

Lancement du magazine Hagerty qui remplace « Protection on Wheels ».

2008 : En 24 ans, Hagerty compte 280 employés, 330 000 membres, 20 000 agents partenaires et 700 évènements.

En 2008, l’entreprise fait son entrée dans le domaine caritatif avec la création de Hagerty CARes, conçue pour donner aux membres de l’équipe les moyens de servir la communauté d’une manière qui leur tient à cœur en encourageant les possibilités de bénévolat.

Cette année encore, Hagerty lance des voitures Hagerty qui comptent. Aujourd’hui connu sous le nom de guide de prix Hagerty, ce manuel est aujourd’hui la côte ultime de prix & références pour les véhicules classiques et de collection.

2009 : Hagerty s’étend vers au nord avec le lancement de Hagerty Canada.

La société crée également l’association des véhicules historiques (HVA) dans le but de préserver le patrimoine automobile dans le cadre de la culture américaine. Cinq ans plus tard, la HVA travaille avec le ministère de l’Intérieur des États-Unis pour lancer le registre des véhicules historiques, lequel registre conserve des détails clés sur les automobiles américaines importantes à la bibliothèque du Congrès. Le premier véhicule intronisé ? La Shelby Daytona Coupe de 1964 CSX2287. Aujourd’hui, la HVA est connue sous le nom de Hagerty Drivers Foundation.

2011 : Hagerty lance l’expérience de conduite Hagerty, un programme visant à enseigner aux conducteurs âgés de 15 à 25 ans comment utiliser des voitures à levier de vitesses et à transmission manuelle. Au fil des ans, Hagerty a boosté plus de 30 événements d’expérience de conduite, couvrant plus de 2000 participants.

Toujours en 2011, McKeel retrouve la DUNESMOBILE N°9, le véhicule dont son père était tellement fan alors qu’il le conduisait en travaillant à Sleeping Bear Dunes à la fin des années 1940. Mckeel acquiert le véhicule et le ramène du Nouveau-Mexique dans le nord du Michigan. Trois ans plus tard, en 2014, N°9 remporte les honneurs du prestigieux concours d’élégance d’Amelia Island en Floride.

2013 : Avec 570 employés, 607 000 membres, 37 000 agents et 1 400 événements à son nom, Hagerty conclut un partenariat d’assureur américain avec Markel, un fournisseur mondial d’assurance de polices spécialisées, principalement collection.

Egalement en 2013, « Great place to work » et « Fortune » classent Hagerty sur leur liste des 50 meilleurs endroits où il fait bon travailler.

Hagerty ouvre une salle de gym appelée Ironworks sur son campus du centre-ville de TC et Ford approche Hagerty pour forger un partenariat avec Hagerty driving Experience - le premier partenariat d’une longue série avec un grand fabricant d’équipement d’origine dans l’histoire de Hagerty.

2014 : Hagerty ouvre un bureau à Golden, dans le Colorado. , et s’installe également en Allemagne avec une société de valeur et d’évaluation appelée Classic Cars Analytics. La même année, l’entreprise lance son programme annuel à but non lucratif, qui a depuis donné des dizaines de dollars à des partenaires communautaires locaux.

Frank Hagerty, co-fondateur de la compagnie, décède à 79 ans…

2016 : Connue depuis longtemps comme une compagnie d’assurance avant tout, Hagerty modifie le positionnement de sa marque résumé par l’entreprise comme « pour les gens qui aiment les voitures ». Ce changement de paradigme permet à Hagerty d’atteindre un public plus large et d’étendre sa marque, « ouvrant la voie à de nouveaux produits et services en plus de l’assurance ». À peu près à la même époque, la mission de « sauver le plaisir de conduire » devient un principe central de la mission d’entreprise de Hagerty

2017 : Une autre année de grands lancements, notamment l’ouverture d’un nouveau bureau à Ann Arbor, la création d’une filiale (Hagerty Reinsurance LTD, basée aux Bermudes) et la naissance de Hagerty DriveShare, « une communauté d’autopartage où les amateurs de voitures classiques se connectent avec les propriétaires pour conduire des véhicules inoubliables ».

2018 : Hagerty attire l’attention nationale lorsqu’il localise la Ford Mustang Bullitt, considérée comme « perdue » depuis près de quatre décennies. Hagerty dévoile la voiture emblématique, qui a été conduite par Steve McQueen dans le film Bullitt de 1968, au Salon international de l’auto nord-américain de Détroit de cette année-là. Le Bullitt se rend à Traverse City pour un bref passage exposé dans la vitrine du River’s Edge Building 8. S’adressant à l’époque à la publication sœur de TCBN, The Ticker, McKeel Hagerty appelle la Bullitt « la Mona Lisa du monde de l’automobile ».

2019 : Hagerty publie son premier livre (intitulé Never Stop Driving), ajoute un autre magazine à son portefeuille (le bimensuel Hagerty Insider), acquiert l’un de ses plus grands événements à ce jour (le Concours d’élégance de Greenwich dans le Connecticut) et lance la Hagerty Driving Academy. À la fin de l’année, l’entreprise comptait plus de 1 100 employés, plus d’un million de membres et 2 500 événements, et a fait don de plus de 3,5 millions de dollars en bourses et subventions de la Fondation RPM.

2020 : Le début d’une nouvelle décennie apporte un autre nouveau bureau pour Hagerty (celui-ci à Dublin, Ohio) et une autre acquisition d’événement majeur (le California Mille), ainsi que l’introduction d’une toute nouvelle offre pour les membres : Garage + Social, une série de « garages climatisés et sans poussière avec sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu’un espace social haut de gamme pour se réunir avec d’autres passionnés d’automobile ».

2021 : Au cours de ce qui pourrait être la plus grande année de l’histoire de Hagerty, l’entreprise franchit de nombreuses étapes importantes :

Après une histoire compliquée, Hagerty et State Farm s’associent pour la création de State Farm Classic+. Le service, l’offre d’assurance automobile classique de State Farm, reçoit l’étiquette « alimenté par Hagerty ».

Après une année 2020 compliquée pour la programmation en personne, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, Hagerty ajoute une multitude de grands événements à son portefeuille, notamment le Concours d’élégance d’Amérique à Détroit, le Concours d’élégance d’Amelia Island susmentionné et Motorlux, le célèbre coup d’envoi de la Monterey Car Week. Lors de son événement inaugural d’Amelia Island , Hagerty dévoile un 29e ajout éclatant au National Historic Vehicle Register : la DMC DeLorean originale rétrofitée de Retour vers le futur.

En août, Hagerty annonce son intention de devenir une société cotée en bourse, par le biais d’une fusion avec Aldel Financial. La société entre officiellement en bourse au cours du dernier mois de l’année, c’est McKeel lui-même qui sonne la célèbre cloche de Wall Street.

2022 : Hagerty Marketplace, un site d’enchères numériques et de petites annonces disponible exclusivement pour les membres du Hagerty Drivers Club, arrive sur le Web. Parmi les faits saillants depuis le lancement, citons une vente de 760 000 $ d’une Ford GT 2019 au cours de la première semaine et une vente aux enchères en 2023 pour une collection de 52 voitures appartenant au célèbre boxeur George Foreman.

Hagerty continue d’ajouter des événements automobiles de renom à son portefeuille, notamment RADwood, une « célébration du style de vie automobile des années 80 et 90 » ; et le Concours d’Lemons, un salon de l’automobile qui présente « l’excentrique, le banal et le vraiment horrible de tout le monde de l’automobile ». En 2022, Hagerty fait également l’acquisition du groupe Broad Arrow, une maison de vente aux enchères de voitures de collection renommée.

2023 : Hagerty lance ECO, un programme qui permet aux propriétaires et aux passionnés de véhicules de calculer et de compenser les émissions de leurs véhicules en plantant des arbres. À ce jour, ECO a compensé plus de deux millions de miles d’émissions et planté plus de 50 000 arbres.

2024 : La cofondatrice Louise Hagerty décède à l’âge de 88 ans.

Hagerty célèbre son 40e anniversaire. Selon le directeur des communications exécutives, Andy Heller, la société assure maintenant environ 2,4 millions de véhicules, compte environ 821 000 membres dans son Hagerty Drivers Club et emploie plus de 1 700 personnes dans le monde, dont environ 500 dans la région de Traverse City. En termes d’impact caritatif, Heller a déclaré que Hagerty CARes a soutenu plus de 500 organisations locales à but non lucratif, fourni 5,5 millions de dollars en soutien à la communauté locale et fait plus de 100 000 heures de bénévolat.

Toujours en 2024, Hagerty annonce ses résultats financiers pour 2023, vantant une croissance de 27 % du chiffre d’affaires total par rapport à l’année précédente, ainsi que le tout premier milliard de dollars de Hagerty.

Patrick Hornstein

Remerciements à Jeremy Malcolm ainsi qu’à toute l’équipe HAGERTY pour leur efficacité.