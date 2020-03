Municipales parisiennes : en quoi roulaient les candidats pour venir au grand débat mardi ? (vidéo)

On le sait, la question des transports et de la mobilité revêt une grande importance dans le débat autour des municipales à Paris. Après deux mandatures de Bertrand Delanoë et un autre d’Anne Hidalgo, la place de l’automobile s’est très fortement réduite dans les rues de la capitale, entraînant nombre de bouchons sans que l’amélioration de la qualité de l’air ne saute aux yeux (ou au poumons, plutôt).

Même si seul un tiers des foyers parisiens possèdent une voiture, celle-ci fait l’objet de toutes les « attentions » de la part du pouvoir sortant, qui a annoncé son intention de bannir les motorisations thermiques à l’horizon 2030.

Quelques jours après la publication par Caradisiac d’un sondage exclusif sur le vote des automobilistes de la capitale, lesquels placent Rachida Dati en tête devant Anne Hidalgo (qui rassemble encore 21% de leurs suffrages, ce qui n’est pas si mal), nous avons voulu savoir quels moyens de transport avaient utilisé les candidats pour se rendre à Saint-Cloud, où avait lieu le second débat ce mardi 10 mars.

Metro, tramway, taxi ou voiture particulière, découvrez maintenant "qui roule en quoi" dans notre vidéo exclusive.