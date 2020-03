Sondage exclusif - Municipales 2020 : les automobilistes parisiens votent Dati…mais Hidalgo résiste bien !

Bien qu’elle circule essentiellement en voiture, ainsi que Caradisiac l’avait démontré dans une enquête vidéo diffusée fin 2017, Anne Hidalgo n’est pas l’amie des automobilistes. En six ans, amplifiant l’impulsion donnée par son prédécesseur Bertrand Delanoë, elle n’a cessé de réduire la place accordée aux autos dans Paris pour favoriser les transports en commun et les circulations dites « douces » comme la trottinette ou la bicyclette.

En résultent d’importantes difficultés de circulation, qu’a notamment quantifiées la dernière édition du TomTom Traffic Index : les automobilistes parisiens perdent 163 heures chaque année dans les embouteillages, soit 5 heures de plus qu’en 2018. Une sorte de prouesse si l’on songe que le nombre de voitures circulant dans la capitale n’a cessé de baisser ces deux dernières décennies (-34% entre 2002 et 2017) ! Et comme cela n’a pas entraîné de baisse drastique de la pollution, on mesure l’ampleur du Hidalgo-bashing résonnant dans les habitacles franciliens.

A moins de dix jours du premier tour des municipales, dans un contexte où les questions de circulation et de stationnement arrivent en cinquième position des préoccupations des électeurs*, Caradisiac a commandé un sondage à Harris Interactive afin de connaître les intentions de vote des automobilistes parisiens. Pour mémoire, le taux d’équipement automobile des foyers de la capitale est encore de 35% (chiffres INSEE).

Le premier enseignement est que le rapport de forces entre les deux principales candidates n’évolue pas, avec Rachida Dati (LR) qui demeure en tête des intentions de vote au premier tour. Mais celle-ci accroît de façon sensible son avance : 31% des automobilistes parisiens votent pour elle, contre 25% si l’on considère l’ensemble des inscrits. Le fait que la candidate LR souligne régulièrement le caractère embouteillé de la capitale trouve un écho favorable auprès des conducteurs.

Pour autant, et cela ne manque pas de surprendre, la maire sortante reste solidement ancrée en deuxième position. Rassemblant 21% des intentions de vote des automobilistes, Anne Hidalgo ne perd « que » 3% par rapport au vote global. En d’autres termes, l’édile bénéficie d’un socle électoral stable.

« Ce sont les candidats de gauche qui ont le plus à perdre avec les automobilistes parisiens. Anne Hidalgo est créditée de 21% d’intentions de vote (contre 24% pour l'ensemble des Parisiens), le Vert David Belliard de 7% (contre 11% lorsque l’on regarde l’ensemble de l’électorat). » commente Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique & Opinion chez Harris Interactive. C’est aussi le signe qu'au-delà d'un hypothétique "vote automobile" à Paris (ou ailleurs), les électeurs considèrent d’autres facteurs. Enfin, du côté des candidats plus centristes, Agnès Buzyn demeure à 17% (comme au niveau municipal global) tandis que Cédric Villani passe de 8 à 9%.

(*) 30% des électeurs indiquent que la circulation et le stationnement feront partie de leurs principaux critères de choix au moment de glisser leur bulletin dans l’urne, derrière la propreté (54%,), la sécurité (47%), les transports en commun (38%) et la préservation de l’environnement (31%).