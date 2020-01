Le Top 20 des villes les plus embouteillées de France

Les Français passent de plus en plus de temps coincés dans les bouchons. Et sans surprise, c'est à Paris que la situation est la plus congestionnée. Selon les données de l'étude TomTom Traffic Index 2019, les automobilistes franciliens passent 163 heures par an dans les embouteillages, en hausse de 5 heures par rapport à 2018. C'est près de 7 jours !

Le taux de congestion, qui indique la valeur de temps en plus par rapport à une circulation fluide, est de 39 %, en hausse de trois points. Les nombreux chantiers et la grève des transports en commun peuvent l'expliquer. Le pire jour de l'année relevé par TomTom est d'ailleurs le 6 décembre, au tout début de la grande grève.

À la deuxième place du classement tricolore, on a Marseille, avec un taux de congestion de 34 %, en petite baisse de 1 point. Dans la cité phocéenne, on perd 151 heures. Le podium est complété par Bordeaux, avec un taux de congestion de 32 % (stable), mais 156 heures perdues.

Vient ensuite Grenoble, 4e avec 32 % de congestion, en hausse de 3 points ! Le fait que la majorité locale développe les moyens de transport alternatifs, notamment le vélo, doit en partie l'expliquer, moins de place étant faite aux automobilistes. On a ensuite Nice (31 %), Lyon (30 %), Toulon (29 %), Toulouse et Strasbourg (28 %). Parmi les rares villes où la situation s'améliore, on trouve Montpellier et Saint-Étienne.

Au niveau mondial, Paris est toutefois un petit joueur, puisqu'il n'est que 42e (Marseille 68e, Bordeaux 93e). Le champion des champions est Bangalore, en Inde, avec un taux de congestion de 71 % et un temps de perdu de 243 heures, soit plus de 10 jours ! Manille, aux Philippines, est aussi à 71 %, devant Bogotá en Colombie (68 %).

Rang Villes Taux Congestion Evolution* Heures perdues 1 Paris 39 % + 3 163 2 Marseille 34 % - 1 151 3 Bordeaux 32 % = 156 4 Grenoble 32 % + 3 151 5 Nice 31 % = 138 6 Lyon 30 % + 1 142 7 Toulon 29 % + 1 135 8 Toulouse 28 % = 158 9 Strasbourg 28 % + 2 133 10 Nantes 27 % + 1 140 11 Montpellier 26 % - 1 124 12 Clermont-Ferrand 26 % + 3 115 13 Lille 25 % + 1 128 14 Rennes 24 % + 2 133 15 Brest 23 % + 1 105 16 Rouen 22 % = 105 17 Le Havre 21 % = 87 18 Nancy 21 % + 1 98 19 Saint-Etienne 20 % - 1 103 20 Orléans 20 % + 1 85

* en points