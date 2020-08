Nantes : la limitation de vitesse à 30 km/h quasiment généralisée le 31 août

À la rentrée, il va falloir rouler moins vite dans les rues de Nantes. À partir du 31 août, la limitation à 30 km/h va en effet devenir une généralité, et le 50 km/h deviendra l'exception ! Les Nantais avaient toutefois déjà appris à lever le pied. Fin 2019, 43 % des rues étaient déjà à 30 km/h voire carrément piétonnisées.

À partir de la rentrée, cette proportion va quasiment doubler pour atteindre 80 %, soit plus de 600 km de rues. Pour la mairie, il s'agit de garantir une "circulation plus apaisée" en faisant davantage de place aux piétons et aux cyclistes. La maire PS de Nantes Johanna Roland a indiqué que ce changement permettra "de renforcer la sécurité de tous, piétons comme cyclistes, mais aussi de réduire les nuisances sonores".

En gros, Nantes deviendra une immense zone 30 dès le 31 août. Seuls de grands axes structurants empruntés par les moyens de transport en commun (Busway, Chronobus, navette aéroport, lignes express…) resteront à 50 km/h. Plusieurs boulevards seront aussi épargnés. De nombreux panneaux ont été installés ces dernières semaines pour préparer les esprits.

La mesure n'est toutefois pas encore gravée dans le marbre. Elle va en effet faire l'objet d'une évaluation citoyenne. Jusqu'au 15 octobre, les citoyens peuvent donner leur avis sur les aménagements testés. Pour la métropole de Nantes, "cette démarche permettra de définir les aménagements à pérenniser, les adaptations à réaliser et les conditions à respecter dans la mise en œuvre d’aménagements futurs".